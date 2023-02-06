Відповідний проект постанови зареєстрований сьогодні в парламенті.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді України підтримати кандидатуру Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України.

Відповідний проект постанови з номером 8425 зареєстрований сьогодні в парламенті.

"Вношу подання про призначення В. Малюка на посаду голови Служби безпеки України. На пленарному засіданні Верховної Ради України представлятиму це подання особисто", – йдеться в поданні президента.

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Звільнення голови СБУ

В липні 2022 року парламент звільнив Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. Цьому передувала публікація указів Зеленського про відсторонення Баканова від виконання обов'язків керівника СБУ. Тоді ж від посади відсторонили генпрокурорку Ірину Венедіктову. Зеленський пояснював це рішення тим, що середп працівників обох відомств на окупованій території була значна кількість зрадників.

18 липня Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Василя Малюка тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ, він залишався в цьому статусі дотепер.

Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Міністерство внутрішніх справ очолить Ігор Клименко, а Службу безпеки України - Василь Малюк (наразі обидва виконують обов'язки керівників у цих структурах).

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