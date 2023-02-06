Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться.

Цього тижня у Верховній Раді очікується призначення очільників Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.

"Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ", - повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram.

Водночас, за його словами, кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться.

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Зміна керівництва силових структур в Україні

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18 липня Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Василя Малюка тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ.

18 січня 2023 року поблизу дитсадка в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. На його борту перебувало дев'ятеро людей: шість представників оперативної групи МВС, зокрема, керівництво міністерства – міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, а також троє членів екіпажу ДСНС. Усі, хто був на борту гелікоптера, загинули.

Виконання обов’язків міністра внутрішніх справ України було покладено на Ігоря Клименка.

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