Його розгляд стане першим пунктом порядку денного на найближчому пленарному засіданні.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради подання про звільнення з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"На найближчому пленарному засіданні першим пунктом порядку денного буде звільнення з посади голови Служби безпеки України І.Баканова", - зазначив він.

За словами Железняка, відповідне подання вже внесено президентом.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент своїми указами усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора.

Згодом у вечірньому зверненні до українців Зеленський пояснив своє рішення, зазначивши, що велика кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території та працюють на користь Росії, ставлять дуже серйозні запитання до голови СБУ і генпрокурора.

Водночас 18 липня заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов зазначив, що про звільнення Венедіктової та Баканова поки що не йдеться.

За його словами, будуть проведені службові перевірки, за результатами яких президент ухвалить рішення про внесення до парламенту подання про надання згоди про звільнення генпрокурора та голови СБУ.

На думку Смирнова, Венедіктову та Баканова відсторонили, щоб унеможливити їхній потенційний вплив на кримінальні провадження, що розслідуються стосовно працівників СБУ та прокурорів, які підозрюються в співпраці з Росією.

Наразі виконує обов'язки голови СБУ Василь Малюк - колишній перший заступник Баканова.

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