17 липня президент усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Василя Малюка тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ.

Відповідний указ президента №504/2022 опубліковано на сайті глави держави.

"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України", - йдеться у тексті указу.

Цей указ датовано 18 липня.

Зеленський відсторонив генпрокурора Венедіктову та голову СБУ Баканова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Зеленський своїми указами усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора.

Згодом він пояснив свої рішення та зазначив, що йому доповіли про результати чергової операції проти злочинців, які працювали на ворога.

"Працівниками Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України був затриманий колишній керівник Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. Ця особа була звільнена мною з посади ще на початку повномасштабного вторгнення, і, як бачимо, те рішення було абсолютно виправданим. Зібрано достатньо доказів для повідомлення цій особі про підозру у державній зраді. Всі його злочинні дії задокументовані. Усьому, що він робив протягом цих місяців і також раніше, буде надана належна юридична оцінка", - наголосив Зеленський.