За словами глави держави, саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну йому говорив сам Данілов.

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру екс-секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова на посаду нового посла України в Молдові. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі, а конкретніше – я погодив його кандидатуру як нового посла нашої держави в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну", - заявив він.

За словами Зеленського, для нас Молдова є надзвичайно вагомою державою – і з погляду безпекових викликів у регіоні, і з погляду нашої двосторонньої взаємодії.

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Зміни в РНБО

26 березня Володимир Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО. При цьому президент призначив на місце Данілова Олександра Литвиненка.

Іншим своїм указом, №187/2024, Зеленський звільнив Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України, а на його місце, указом №189/2024, призначив Олега Іващенка.

Згодом радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому так сталося. За його словами, на різних етапах війни з РФ потрібна своя динамізація процесів. Тому випадок з Даніловим - класична ротація.

Як сказав Подоляк, українців втомлює рутина в процесах, що спостерігаються на третьому році війни - суспільству необхідно показати стратегічну готовність держави далі працювати в жорсткому ритмі, пропонувати ініціативи.

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