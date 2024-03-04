Президент звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил підтримки Збройних сил України.

Про це йдеться в указах глави держави №№140-141/2024 від 4 березня. Зокрема, спочатку президент звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України.

"Призначити Яковця Олександра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України", - йдеться в указі.

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Яковець відомий тим, що до призначення обіймав посаду начальника інженерних військ - начальника управління інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ. Він є бригадним генералом.

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8 лютого 2024 року Зеленський наголосив, що до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда. Зокрема, новим Головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського замість Валерія Залужного.

Також президент звільнив з посади начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Шапталу. Замість нього цю посаду зайняв Анатолій Баргилевич.

Крім того, було призначено нових заступників начальника Генерального штабу ЗСУ, а саме бригадних генералів Володимира Горбатюка, Михайла Драпатого та Олексія Шевченка.

Разом з тим, новими заступниками Сирського стали полковники Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко. За словами Сирського, всі вони є досвідченими офіцерами, які мають колосальні знання та досвід, який неодмінно прискорить перемогу України.

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