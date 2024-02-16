Договір було ухвалено президентами двох країн Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном.

Україна і Франція підписали угоду про гарантії безпеки для Києва. Договір було ухвалено президентами двох країн Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном у Парижі.

Як повідомили в Єлисейському палаці, подія відбулася під час третього візиту Зеленського до Парижа з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну після візитів у лютому та травні 2023 року.

"Ми сповнені рішучості стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб Росія програла війну. ... Наша підтримка не тільки довгострокова, але й також має колективний намір, оскільки Британія та Німеччина вже підписали цю угоду", - заявив Макрон після підписання договору.

Гарантії безпеки для України

Раніше у п'ятницю Україна та Німеччина підписали важливу угоду щодо безпеки. Церемонія відбулася під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і канцлера ФРН Олафа Шольца.

Як зазначив глава німецького уряду, його країна "продовжить підтримувати Україну проти російської агресивної війни".

Першою країною, яка підписала угоду про гарантії безпеки з Україною, стала Велика Британія. У січні країни підписали історичну безпекову угоду, яка, зокрема, формалізує військову і невійськову співпрацю Британії та України на підтримку безпеки України.

Договір передбачає, що в разі російської атаки у майбутньому, Британія надасть Україні необхідну допомогу швидко і невідкладно, у тому числі сучасну зброю для відбиття агресії на суходолі, у морі та у повітряному просторі.

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