Йшлося про посилення ППО, боєприпаси, спільне виробництво зброї.

Основну увагу співпраці України та Великої Британії зосереджено на питаннях посилення української ППО, далекобійних спроможностей нашої армії, забезпечення інших нагальних потреб в озброєнні та боєприпасах, а також питаннях спільного виробництва зброї. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі в Києві з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом.

Зазначається, що під час зустрічі учасники обговорили продовження оборонної співпраці між нашими країнами.

Зеленський подякував уряду та народу Великої Британії за лідерську підтримку України та наших людей. За його словами, приїзд Шаппса в Україну це один з проявів підтримки України.

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Шаппс під час зустрічі із Зеленським зазначив, що вже не вперше в Україні. За його словами, Велика Британія й надалі допомагатиме Україні, зокрема, в підготовці українських воїнів. "Нам дуже приємно завжди допомагати і бути партнерами. Деякі партнери роблять все, а деякі трохи менше. Але ми завжди спонукаємо їх робити більше", - наголосив він.

Україна відправить нового посла до Великої Британії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

В Міністерстві закордонних справ України повідомили, що спрямували британській стороні відповідний запит на агреман.

8 лютого 2024 року президент України підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив замість нього Олександра Сирського.

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