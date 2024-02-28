Він має взяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа.

У ніч на середу, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії. Про це повідомив міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані.

У мікроблозі X (раніше - Twitter) міністр опублікував фотографію зустрічі з українським лідером у місті Тирана. "Поворотний момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії", - додав Хасані.

Раніше прем'єр-міністр Албанії Еді Рама повідомив, що український президент прибуде в країну як із двостороннім візитом, так і для участі в саміті Україна - Південно-Східна Європа.

Відео дня

"Буде запрошено значну кількість лідерів цієї частини Європи, а президент Зеленський виступить співорганізатором і співголовою заходу, що має особливе значення в сьогоднішньому контексті", - цитує його ABNA-se.

Закордонні поїздки Зеленського: що відомо

Як відомо, у лютому Зеленський відвідав Німеччину та Францію, де підписав історичні угоди про гарантії безпеки для України.

27 лютого президент прибув до Саудівської Аравії. Він заявив, що планує обговорити зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом формулу миру та питання повернення полонених і депортованих Росією українців.

Вас також можуть зацікавити новини: