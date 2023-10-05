Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі Україна має підтримку у Сполучених Штатах Америки. Про це політик заявив під час спілкування зі ЗМІ в іспанській Гранаді, куди він прибув для участі у саміті Європейського політичного співтовариства.
Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи турбується він через ситуацію у США, глава держави сказав наступне:
"Ми, в Україні, перестали боятися з перших днів повномасштабної війни. Я думаю, що вже занадто пізно для нас турбуватися".
На думку Зеленського, Україна має працювати спільно зі Штатами попри процеси, які зараз відбуваються в американській політиці.
Він також наголосив, що під час їхньої зустрічі у Вашингтоні президент США Джозеф Байден запевнив його у стовідсотковій підтримці України. За його словами, Україна також має підтримку й у Конгресі.
"Звісно, зараз складний передвиборчий період у США… Звісно, є дивні заяви, але про них ми поговоримо", - додав він.
В США загострилася політична ситуація
Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Конгрес США ухвалив резолюцію про тимчасове фінансування уряду, але не включив в нього допомогу Україні.
Згодом, 3 жовтня, Палата представників США відправила у відставку свого спікера Кевіна Маккарті. "За" проголосували 216 чиновників.
Раніше президент України також висловлював впевненість, що підтримка від США триватиме, попри внутрішньополітичні труднощі.