Глава держави наголосив, що Україна продовжить роботу зі Штатами.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі Україна має підтримку у Сполучених Штатах Америки. Про це політик заявив під час спілкування зі ЗМІ в іспанській Гранаді, куди він прибув для участі у саміті Європейського політичного співтовариства.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи турбується він через ситуацію у США, глава держави сказав наступне:

"Ми, в Україні, перестали боятися з перших днів повномасштабної війни. Я думаю, що вже занадто пізно для нас турбуватися".

На думку Зеленського, Україна має працювати спільно зі Штатами попри процеси, які зараз відбуваються в американській політиці.

Він також наголосив, що під час їхньої зустрічі у Вашингтоні президент США Джозеф Байден запевнив його у стовідсотковій підтримці України. За його словами, Україна також має підтримку й у Конгресі.

"Звісно, зараз складний передвиборчий період у США… Звісно, є дивні заяви, але про них ми поговоримо", - додав він.

В США загострилася політична ситуація

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Конгрес США ухвалив резолюцію про тимчасове фінансування уряду, але не включив в нього допомогу Україні.

Згодом, 3 жовтня, Палата представників США відправила у відставку свого спікера Кевіна Маккарті. "За" проголосували 216 чиновників.

Раніше президент України також висловлював впевненість, що підтримка від США триватиме, попри внутрішньополітичні труднощі.

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