На думку Зеленського, світові лідери повинні зрозуміти, що дуже важливо захищати український народ.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в України є певна підтримка США і ЄС, а Росія слабша.

"Я впевнений, що підтримка США продовжиться і надалі. Росія слабша, їхній намір - заморозити конфлікт. Я впевнений, що США залишаться з нами, і Європа також буде на нашому боці. Ми зробимо все, щоб не втратити їх підтримку", - заявив президент України в ефірі Sky Tg24.

"Світові лідери повинні зрозуміти, що дуже важливо захищати український народ, це також означає захист своєї країни. Якщо агресія не припиниться, це торкнеться всього світу", - додав він.

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Допомога Україні від США та Європи - подробиці

Безлад у рядах республіканців на Капітолійському пагорбі викликає занепокоєння у президента Джо Байдена, оскільки він намагається забезпечити нове фінансування для України, Про що, за його словами, він скоро виступить з важливою промовою.

"Мене це турбує, але я знаю, що більшість членів Палати Представників і Сенату від обох партій заявили, що підтримують фінансування України", - сказав Байден.

У Європейському Союзі не чекають врегулювання бюджетних питань у Сполучених Штатах Америки щодо допомоги Україні, а збільшують підтримку.

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