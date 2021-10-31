У конференції візьмуть участь близько 120 світових лідерів.

Сьогодні у шотландському місті Глазго стартує глобальна кліматична конференція COP26.

Як повідомив ірландський ресурс RTE, очікується, що у сесіях конференції візьмуть участь близько 120 світових лідерів. Загалом десятки тисяч делегатів були акредитовані на захід.

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Вчені попереджають, що саміт – останній шанс запобігти катастрофічній зміні клімату.

Передбачається, що лідери візьмуть на себе нові зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів у своїй країні до 2030 року. Водночас вже з'явилися попередження, що запланованих заходів, ймовірно, буде недостатньо.

Мета конференції – підтримувати рівень глобального потепління якомога ближче до показника у 1,5°C, що встановлено Паризькою угодою 2015 року.

Основна увага приділятиметься великим економікам таких країн, як у групі G20, зокрема США, ЄС та Китай, на які припадає переважна більшість глобальних шкідливих викидів.

Конференція триватиме два тижні.

Церемонія відкриття відбулася сьогодні в обідній час, але основна робота розпочнеться у понеділок, коли світові лідери, зокрема президент США Джо Байден, прибудуть на дводенний саміт високого рівня.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ не братиме участь у кліматичному саміті в Глазго, але підготує записане відеозвернення до інших учасників. Також не буде брати участь у цій конференції президент Росії Володимир Путін.

Натомість, президент України Володимир Зеленський відвідає 26-ту сесію Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Що таке COP26

COP (Conference of Parties) - щорічна зустріч на найвищому рівні, де представники 197 країн обговорюють масштабні зміни клімату і намагаються домовитися, яких умов необхідно дотримуватися, щоб не допустити глобальної катастрофи, пише BBC.

Саміт проходить у рамках конвенції ООН про зміну клімату - міжнародного договору, підписаного майже 30 років тому практично всіма країнами та територіями Землі. Документ спрямовано на обмеження впливу людини на клімат.

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COP26 стане 26-м зібранням, відколи договір набув чинності 21 березня 1994 року. Цього року зустріч відбудеться у Шотландії, у місті Глазго, з 1 по 12 листопада.

На цьогорічному саміті планується підбити підсумки того, що було й чого не було зроблено для виходу з кліматичної кризи з моменту підписання в 2015 році Паризької кліматичної угоди.

Як повідомляв УНІАН, концентрація парникових газів у атмосфері Землі в 2020 році встановила новий рекорд, а річні темпи зростання перевищили середній показник за 2011-2020 роки. Ця тенденція збереглася й в 2021 році.

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Автори: Олександр Топчій, Інна Андаліцька