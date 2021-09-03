Також було підписано низку важливих документів по лінії "Укроборонпрому", Мінагрополітики та Міністерства охорони здоров'я.

У рамках робочого візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки підписано меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо комерційного співробітництва.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, сторони планують розробку та імплементацію комерційних проектів, а також участь у державних закупівлях в Україні та США. Ключова увага приділятиметься співпраці в енергетиці, включно з підтримкою цілей України з енергетичного переходу та декарбонізації, в інфраструктурі, розвитку цифрової економіки, оборонній сфері, кібербезпеці та галузі охорони здоров'я.

Зазначається, що три угоди на загальну суму 2,5 млрд дол. уклав державний концерн "Укроборонпром". Документи стосуються співпраці з американськими оборонними компаніями.

Крім того, за результатами переговорів з керівництвом американської компанії Lockheed Martin Corporation досягнуто домовленості про співпрацю у сфері ОПК. Йдеться про розробку спільних проектів та програм, організацію досліджень і розробок.

Серед іншого, "Укроборонпром" співпрацюватиме з компанією Harris Global Communications Inc., яка є одним зі світових лідерів у галузі оборонних технологій. Підписана угода передбачає реалізацію спільних проектів, зокрема, інвестицій, та кооперацію у виробництві продукції повітряних, наземних і морських систем.

Водночас, Міністерство аграрної політики та продовольства України підписало Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо фінансування іригаційних проектів.

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"Це ключова угода щодо залучення міжнародних фінансових інститутів до структурування національного оператора НАК "Вода України" та фінансування модернізації й розбудови іригаційної інфраструктури нашої країни", - зауважив глава Мінагропрому Роман Лещенко.

Ця домовленість дасть змогу залучати міжнародні інвестиції для відновлення державних магістральних каналів, насосних станцій та внутрішньогосподарських систем, зокрема для організацій водокористувачів.

Також Мінагрополітики підписало Меморандум про взаєморозуміння з американською компанією Lindsay щодо виробництва іригаційного обладнання в нашій країні.

Крім того, укладено угоди і про співпрацю для української системи охорони здоров'я з лідерами світового ринку, зокрема компаніями General Electric, Medtronic та MSD. Так, з компанією Medtronic домовлено про розширення двосторонньої взаємодії щодо боротьби із серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом, а з General Electric досягнуто домовленості щодо технічного забезпечення лікарень новітнім обладнанням у межах модернізації медичних закладів за Національною програмою "Велике будівництво".

Також МОЗ та компанія MSD обговорюють потенційне постачання "Молнупіравіру" - препарату-кандидата для лікування пацієнтів з COVID-19, який зараз перебуває на третій стадії клінічних випробувань. Йшлося і про збільшення пропозиції інноваційних лікарських засобів та імунобіологічних препаратів на українському ринку, зокрема трансфер технологій виробництва вакцин, додали в прес-службі ОП.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський 31 серпня - 2 вересня здійснив робочий візит до США, під час якого зустрівся з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Автор: Таня Поляковська