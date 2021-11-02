Рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором.

Рейтинг довіри до політиків серед українців очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 39% опитаних, водночас не довіряють йому 59%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють – 72%; Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 73%; Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 57%, не знають його – 16%.

"Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 25,1% проголосували б за Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 14,1% підтримали б Порошенка, 10,1% – Тимошенко, 9,5% – Бойка, 7,3% – Разумкова, 7,1% - Смешка, 6,0% – Мураєва, 5,1% – Гройсмана, 4,3% – Гриценка, 3,9% – Ляшка. 2,0% – Тягнибока, 1,5% – Садового", - йдеться у результатах дослідження.

Таким чином, антирейтинг політиків очолює Порошенко, другою йде Тимошенко, а потім Зеленський. Натомість вчора соціологічна служба Центру Разумкова опублікувала результати опитування, згідно з яким антирейтинг кандидатів на посаду президента очолює Володимир Зеленський, у той час, як Порошенко - другий.

Рейтинг партій в Україні

Також опитування "Рейтингу" показало, що до Верховної Ради можуть пройти сім політичних сил.

Рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 15,8%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,0%, "Батьківщина" – 10,9%.

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Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 6,4%, партію Мураєва "Наші" – 6,3%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%.

Решта партій набирають менше прохідного бар'єру до парламенту. Зокрема, за Радикальну партію готові проголосувати 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,2%, партію Шарія – 3,8%, ВО "Свобода" – 2,9%, партію "Голос" – 2,2%, партію "Самопоміч" – 1,9%.

Як проводилося опитування

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 21-23 жовтня в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2500 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

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Автор: Леся Лещенко