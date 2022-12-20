Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу та влади Грузії через стан Михеїла Саакашвілі.
У своєму вечірньому відеозверенні Зеленський закликав проявити милосердя та перевести Саакашвілі на лікування за кордон.
"Хочу звернутися до всіх наших друзів і просто сумлінних людей у Грузії. Певно, всі могли бачити, у якому стані зараз Михеїл Саакашвілі, у якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії – треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час", – наголосив український президент.
Він додав, що те, що зараз відбувається з Саакашвілі, – це знущання.
"Це не личить Грузії. Це треба припинити. Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя. Переведіть Михеїла Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок", – додав Зеленський.
Стан Михеїла Саакашвілі: що відомо
15 грудня Міністерство закордонних справ України закликало владу Грузії дозволити колишньому президенту цієї країни Міхеїлу Саакашвілі пройти лікування у одній з європейських або американськіх клінік.
У зовнішньополітичному відомстві України заявили, що глибоко стурбовані суттєвим погіршенням стану здоров’я громадянина України Міхеїла Саакашвілі, який наразі перебуває в медичному центрі "Вівамеді" у Тбілісі.
Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року. Він повернувся на батьківщину вперше за 8 років напередодні муніципальних виборів.
Саакашвілі вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем. Відразу після затримання він оголосив голодування, яке 19 листопада 2021 року погодився припинити.
Після тривалого голодування політик перебував у важкому стані, і у зв'язку з цим його перевезли з Руставської в'язниці у військовий госпіталь в Горі.