За словами Зеленського, те, що зараз відбувається з Саакашвілі, – це знущання.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу та влади Грузії через стан Михеїла Саакашвілі.

У своєму вечірньому відеозверенні Зеленський закликав проявити милосердя та перевести Саакашвілі на лікування за кордон.

"Хочу звернутися до всіх наших друзів і просто сумлінних людей у Грузії. Певно, всі могли бачити, у якому стані зараз Михеїл Саакашвілі, у якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії – треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час", – наголосив український президент.

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Він додав, що те, що зараз відбувається з Саакашвілі, – це знущання.

"Це не личить Грузії. Це треба припинити. Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя. Переведіть Михеїла Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок", – додав Зеленський.

Стан Михеїла Саакашвілі: що відомо

15 грудня Міністерство закордонних справ України закликало владу Грузії дозволити колишньому президенту цієї країни Міхеїлу Саакашвілі пройти лікування у одній з європейських або американськіх клінік.

У зовнішньополітичному відомстві України заявили, що глибоко стурбовані суттєвим погіршенням стану здоров’я громадянина України Міхеїла Саакашвілі, який наразі перебуває в медичному центрі "Вівамеді" у Тбілісі.

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року. Він повернувся на батьківщину вперше за 8 років напередодні муніципальних виборів.

Саакашвілі вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем. Відразу після затримання він оголосив голодування, яке 19 листопада 2021 року погодився припинити.

Після тривалого голодування політик перебував у важкому стані, і у зв'язку з цим його перевезли з Руставської в'язниці у військовий госпіталь в Горі.

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