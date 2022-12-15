Екс-президент Грузії, за словами його адвоката, страждає від деменції та туберкульоза.

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії показала відео із Міхеїлом Саакашвілі. Тюремники хотіли довести, що екс-президент Грузії нібито симулює свої хвороби.

Проте на відео, яке служба розмістила у Facebook можна побачити, що Саакашвілі дійсно виснажений. Тюремники змонтували кадри за декілька місяців, на деяких сценах можна побачити дати: серпень, жовтень та 12 грудня.

Якщо у серпні Саакашвілі міг ходити по лікарняній палаті самостійно, то у грудні він ледь пересувається. До відео також увійшла жахлива сцена, під час якої в екс-президента Грузії стається приступ, його крутить від болю та він падає з ліжка.

Відео дня

"У зв'язку з високим інтересом громадськості Спеціальна пенітенціарна служба публікує відеоматеріали, які демонструють стан ув'язненого Михайла Саакашвілі в різні періоди. У зазначеному відеоматеріалі чітко видно імітаційні дії Міхеїла Саакашвілі, метою яких є перешкоджання здійсненню правосуддя, введення в оману суспільства та міжнародних партнерів. Відеоматеріал відображає ставлення держави до Михайла Саакашвілі, а також ставлення Михайла Саакашвілі до медперсоналу, зокрема факти жорстокого поводження та агресивної поведінки з його боку", - написала спеціальна пенітенціарна служба Грузії.

На це вже відреагувала колишня прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж. Вона зазначила, що тяжкий стан екс-президента Грузії намагаються перетворити на шоу.

Стан Саакашвілі: що відомо

Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року. Тоді він повернувся на батьківщину вперше за вісім років. У Грузії його заочно засуджували до шести років ув'язнення. Саакашвілі звинувачують в організації нападу на колишнього депутата Грузії Валерія Гелашвілі.

Після цього Саакашвілі оголошував про голодування, через що його стан погіршився. Також він повідомляв, що його катували. У грудні 2021 року Саакашвілі перевезли до Руставської пенітенціарної установи №12.

Адвокат Саакашвілі у листопаді цього року повідомив, що його підзахисний хворий на туберкульоз. Окрім цього, в екс-президента Грузії деменція. Адвокат Саакашвілі згодом заявив, що в організмі політика знайшли смертельну отруту.

Вас також можуть зацікавити новини: