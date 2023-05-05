Тепер президент України володіє CZ 75.

Президент Чехії Петр Павел під час візиту до Києва подарував президенту України Володимиру Зеленському пістолет CZ 75.

У мікроблозі Twitter він опублікував відповідні знімки, зазначивши, що подарунок описує мужність, з якою Зеленський стоїть на чолі свого народу. "У лютому 2022 року Росія сильно вдарила по стійкості українців. З самого початку їм допомагає в бою і чеська зброя. На знак поваги до героїзму України я вручив Володимиру Зеленському легендарний CZ 75, серійний номер 22", - написав Павло.

Як відомо, CZ 75 - самозарядний пістолет, розроблений в Чехословаччині в 1975 році. Він був розроблений на конструктивній основі моделі "Браунінг" зразка 1935 року.

Відео дня

Візит президента Чехії в Україну: що відомо

Як відомо, Петр Павел разом з президентом Словаки Зузаною Чапутовою відвідали Україну 28 квітня. Вони поїхали до Бучі та Бородянки Київської області, де чеський лідер поклав квіти на місці масового поховання загиблих.

Після цього Зеленський прийняв їх у Маріїнському палаці, подякувавши Чехії за надану підтримку з першого дня повномасштабної війни.

Коментуючи свою поїздку, Павел сказав, що за час війни характер і поведінка українського президента змінилися. "Висловлюючись літературною мовою, президент Володимир Зеленський - маленька велика людина", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: