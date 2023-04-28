Візит президента Чехії в Україну розпочався з відвідання Бучі та Бородянки.

Україна цінує підтримку Чехії з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, вітаючи президента Чехії Петра Павела.

"Дякую за цей візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Цінуємо підтримку Чехії, чеського уряду та всього суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення", - зазначив Зеленський.

Він розмістив коротке відео їх зустрічі у Маріїнському палаці у Києві.

Відео дня

ОНОВЛЕНО 16:20. Як повідомляє сайт глави держави, президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з президентом Чеської Республіки Петром Павелом і президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, які перебувають з візитом у нашій країні.

Під час зустрічі президент Чехії висловив підтримку Україні та захоплення рішучістю й сміливістю українського народу, який бореться за свою незалежність.

В повідомленні зазначається, що на зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою глава Української держави подякував її країні за гуманітарну та оборонну підтримку України. "Дякую за підтримку українців, які тимчасово перебувають у вашій країні, за підтримку з боку суспільства. Також дякую за потужну підтримку нашої армії на полі бою", - сказав Зеленський.

Він відзначив важливість допомоги Словаччини у відновленні нашої країни. Зузана Чапутова наголосила на всебічній підтримці України з боку Словаччини.

Приїзд Павела і Чапутової - що відомо

Сьогодні, 28 квітня, до Києва прибули президент Чехії Петр Павел та президент Словаччини Зузана Чапутова. Павел і Чапутова після прибуття до Києва попрямували до Бородянки. Там вони оглянули руїни житлових будинків, зруйнованих російськими окупантами.

Для Павела, який склав присягу президента Чехії в березні 2023 року, це перший візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну . Дата поїздки Павела була узгоджена із Зеленським невдовзі після інавгурації. Після обрання Павела політики домовилися, що поїздка відбудеться разом із Чапутовою, яка раніше вже була в Україні.

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