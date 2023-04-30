Чеський лідер побажав президенту і всім українцям "всього найкращого, щоб вони знову могли посміхатися".

Петр Павел поділився враженнями від першого візиту до Києва в ролі президента Чехії і першої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Павло наголосив, що характер і поведінка Зеленського змінилися за час повномасштабної війни.

"Висловлюючись літературною мовою, президент Володимир Зеленський – маленька велика людина. Він точно знав, коли і як підтримувати свою націю, навіть коли вона виглядала загубленою. Я помітив, що він сміється набагато менше, ніж раніше. У нього не так багато причин посміхатися", – написав Петр Павел в Twitter.

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Чеський лідер також побажав президенту і всім українцям "всього найкращого, щоб вони знову могли посміхатися".

Візит президента Чехії в Україну - що відомо

28 квітня в Україну з першим на посаді президента візитом прибув чеський лідер Петр Павел і президент Словаччини Зузана Чапутова.

Разом вони відвідали постраждалу від російської агресії Бородянку, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше Петр Павел відправився з візитом в Дніпропетровську область, яку Чехія взяла патронат з метою післявоєнного відновлення. Він відвідав обласний центр і поспілкувався з військовими в області.

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