Вони вже відвідали Бородянку на Київщині, надалі запланована зустріч з президентом Зеленським.

Вранці 28 квітня до Києва прибули президент Чехії Петр Павел та президент Словаччини Зузана Чапутова. Про це інформує видання Ceske Noviny.

Зазначається, що Павел і Чапутова прибули до Києва потягом на тлі нової ракетної атаки РФ по Україні.

Невдовзі глави держав зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

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Після прибуття на залізничний вокзал міста Немішаєве у Київській області, президентів Павел і Чапутова зустріли, серед інших, колишній посол України в Чехії Євген Перебийніс та посол Чехії у Києві Радек Матула.

Також повідомляється, що Павел і Чапутова попрямували до Бородянки прямо із залізничного вокзалу. У Бородянці, куди вони прибули близько 08:00, вони вже встигли оглянути руїни житлових будинків, зруйнованих російськими окупантами.

Подорож двох президентів супроводжується суворими заходами безпеки, на місці присутні чеські та словацькі озброєні поліцейські та українські військові.

Петр Павел та Україна - головне

Для Павела, який склав присягу президента Чехії в березні 2023 року, це перший візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну .

Дата поїздки Павела була узгоджена із Зеленським невдовзі після інавгурації. Після обрання Павела політики домовилися, що поїздка відбудеться разом із Чапутовою, яка раніше вже була в Україні.

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