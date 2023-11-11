Расмуссен вважає, що це допоможе Україні закінчити війну перемогою без прямого втручання Заходу в бойові дії.

НАТО варто прийняти Україну до своїх лав без окупованих Росією територій. Але не для замороження конфлікту, а щоб показати Кремлю, що війна не зупинить зближення України із Заходом. Таку думку висловив колишній генсек альянсу (у 2009-14 рр.) Андерс Фог Расмуссен, якого цитує The Guardian.

Видання зазначає, що Київ був дуже розчарований липневим самітом НАТО, де під тиском США та Німеччини альянс ухилився від озвучення конкретних строків прийому України до своїх лав. На думку Расмуссен наступний саміт НАТО у 2024 року не повинен знову відкладати на потім питання про членство України в блоці.

"Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до НАТО. Нам потрібна нова європейська архітектура безпеки, в якій Україна знаходиться в центрі НАТО", – заявив він.

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Аби вступ України в НАТО зараз не призвів до прямої війни блоку з Росією, Расмуссен пропонує виключити з угоди про вступ в Альянс ті території, які зараз контролює Росія. На його думку це лише посилить Україну.

"Абсолютна достовірність гарантій статті 5 утримала б Росію від посилення атак на українські території всередині НАТО і таким чином вивільнила б українські сили для виходу на лінію фронту. Щоб зробити статтю 5 достовірною, Росія повинна мати чітке повідомлення про те, що на будь-яке порушення території НАТО матиме відповідь", – заявив він.

На думку Расмуссена, реалізація цієї пропозиції до певної міри нагадує запровадження забороненої для польотів зони – Росія буде повинна утриматися не лише від польотів авіації над українською територією, але й від запуску ракет на українські міста.

Для розуміння Расмуссен наводить приклад Західної Німеччини, яка приєдналася до НАТО в 1955 році, але без територій Східної Німеччини.

Загалом екс-генсек НАТО вважає, що Україна так чи інакше має вступити в Альянс. В першу чергу тому, що ЗСУ зараз є найсильнішою армією в Європі, що здатна стримати Росію. Але на цьому перелік причин не вичерпується.

"Ми повинні усвідомити, що сірі зони є небезпечними. Нейтралітету в старому розумінні світу більше не існує. Сірі зони стають спокусою для Путіна атакувати", – сказав Расмуссен.

Україна і НАТО – останні новини

Як писав УНІАН, чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово стверджував, що усі країни-члени Альянсу погоджуються з ідеєю вступу України в майбутньому. В якості доказу він наводить рішення липневого саміту, на якому для України скасували вимогу реалізації "Плану дій щодо членства".

Але на згаданому саміті НАТО Україні пообіцяли, що її приймуть в Альянс, коли складуться "відповідні умови". Що це за умови, сказано не було, що роздратувало багатьох, зокрема і Володимира Зеленського.

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