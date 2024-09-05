У листопаді минулого року він очолив Фонд держмайна.

Віталій Коваль був призначений новим міністром аграрної політики та продовольства України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що за дане рішення проголосував 251 народний депутат України.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо про суттєві кадрові зміни у Кабміні. Тоді ж президент Володимир Зеленський підтвердив, що кадрові рішення дійсно були підготовлені.

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Як раніше повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Коваль подав заяву про відставку з поста голови Фонду державного майна. Вчора Верховна Рада провалила голосування за його відставку.

Що відомо про Коваля

У період 2006-2019 років він був очільником та співзасновником низки підприємств, пов'язаних з агропромисловим комплексом, а також будівельною й транспортною галузями.

Вже у листопаді минулого року Коваль очолив Фонд держмайна. Раніше цю посаду займав Рустем Умєров.

Коваль не є скандальною особистістю, втім він фігурував у кількох розслідуваннях ЗМІ. Так, експерти Bihus.info повідомляли, що "ВВВ Монтаж" (займається будівництвом доріг) під час керівництва Коваля вигравала найбільші профільні тендери в Рівненській області.

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