Віталія Коваля призначили головою Фонду державного майна у листопаді минулого року.

Верховна Рада звільнила Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна України. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада все ж таки звільнила Коваля В.С. з посади Голови Фонду державного майна України", - написав він.

Він зазначив, що за дане рішення проголосував 261 народний депутат України.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Коваль подав заяву про відставку. Як повідомлялось, він може перейти в Мінагрополітики. Вчора Верховна Рада провалила його звільнення - за дане рішення проголосувало 225 народних депутатів України - до необхідного мінімуму не вистачило всього одного голосу.

Віталій Коваль - що про нього відомо

Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року. Він отримав освіту у Тернопільській академії народного господарства (зараз – Західноукраїнський національний університет) та Львівській бізнес-школі Українського католицького університету.

Коваль володіє англійською та польською мовами. Одружений, виховує двох доньок.

Впродовж 2006-2019 років Коваль був очільником та співзасновником низки підприємств, пов'язаних з АПК, будівельною та транспортною галузями. Мова, зокрема, про ТОВ "ВВВ Монтаж", ТОВ "Санако" та ТОВ "Інвесттрейдсервіс".

З 24 лютого 2022 року до 21 листопада 2023-го Віталій Коваль був керівником Рівненської обласної військової адміністрації

21 листопада 2023 року Коваля призначили головою Фонду державного майна. До нього цю посаду займав Рустем Умєров.

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