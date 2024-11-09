Радник обраного президента США каже, що Україна має бути зосереджена на мирі, а не на поверненні територій.

Адміністрація обраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру у війні в Україні, а не на поверненні окупованих територій. Про це повідомляє ВВС з посиланням на радника Трампа Брайана Ланзу.

За його словами, Білий дім попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію "реалістичного бачення миру".

"І якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: ну, ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний", - сказав Ланза.

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Видання нагадує, що Трамп постійно заявляв, що його пріоритетом є припинення війни та зупинка виснаження ресурсів США. Опоненти звинуватили його в прихильності до російського правителя Володимира Путіна і заявили, що його підхід до війни означає капітуляцію для України та поставить під загрозу всю Європу.

Як сказав радник Трампа, повернення Криму Україні нереалістичне і "не є метою Сполучених Штатів":

"Коли Зеленський каже, що бойові дії припиняться тільки після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, робіть це самі".

За словами Ланзи, він надзвичайно поважає український народ, але пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".

"Те, що ми збираємося сказати Україні, - що ви бачите як реалістичне бачення миру? Це не бачення перемоги, але це бачення миру. І давайте почнемо щиру розмову", - пояснив радник Трампа.

Відносини США та України - останні новини

Днями Володимир Зеленський зробив заяву про мирний план Трампа. За його словами, швидке закінчення війни, яке обіцяв новообраний президент США, обов'язково означатиме певні втрати для України.

Як сказав Зеленський, "ми хочемо справедливого закінчення війни".

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