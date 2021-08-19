Раніше зустріч Зеленського і Байдена у Білому домі планувалася на 30 серпня.

У Вашингтоні зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена перенесено на один день - на 31 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"У зв'язку з розширенням елементів програми візиту, зустріч глав держав України та США, президентів Байдена і Зеленського, відбудеться 31 серпня. Ми домовилися зі Сполученими Штатами про опренесення цієї дати на один день, зокрема через те, що формат зустрічі президентів був розширений, і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, але й зустріч у форматі віч-на-віч", - розповів Кулеба.

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Візит Зеленського до США: очікувані результати

Перед візитом Зеленського до Байдена, Офіс президента оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі. За словами екс-посла, мета документу – імплементація стратегічного партнерства України та США.

"Питання взаємодії з США, які є ключовим нашим стратегічним партнером, має бути ширшим в обговоренні, ніж просто всередині якихось кабінетів", – пояснив Чалий.

"Дорожня карта" містить конкретні пропозиції щодо співпраці України зі США на наступні 2 роки. Мовиться про сфери безпеки та оборони, політики та дипломатії, енергетики, економіки та ін. Документ стосується і питання в'їзду та виїзду українців та американців до країн-партнерів. Окрім цього, порушує питання верховенства права та внутрішніх реформ, із якими США допомагають Україні.

Автор: Віталій Саєнко