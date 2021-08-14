На думку екс-посла, важливо підготувати презентацію досягнень України, бачення її розвитку та ситуації в регіоні.

Президент України Володимир Зеленський планує свій візит до США 30 серпня. Напередодні зустрічі з американським президентом Джо Байденом потрібно детально підготуватися.

Таку думку у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі висловив екс-посол України в США Валерій Чалий.

За час своєї діяльності в посольстві та Офісі президента Чалий брав участь у підготовці приблизно 70 візитів. Із огляду на свій досвід, екс-посол дав кілька порад Зеленському перед візитом у США.

"Найголовніше – сказати, чому Україна потрібна Америці. Це ключова позиція", – зауважив Чалий.

Чалий додав, що "підвищені тони" чи новітні способи комунікації у Білому домі не спрацюють. Важливо підготувати презентацію досягнень України, бачення її розвитку та ситуації в регіоні.

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На думку екс-посла, варто також чітко вказати на ймовірні напрямки діяльності спільно з Джо Байденом, Конгресом і США загалом. Усі ці моменти слід прописати в "порядку денному".

Позитивний момент може справити й перша зустріч у Білому домі. Таких можливостей навіть у президента буде небагато, але поговорити з Байденом Зеленському потрібно.

"Джозеф Байден – це надзвичайно досвідчений політик. Він є глибоким спеціалістом у зовнішній політиці і людиною, яка має мудрість", – підкреслив Чалий.

Щоб зрозуміти масштаб історії США та їхнього лідера, слід поспілкуватися з якомога більшою кількістю людей з оточення Байдена, з його радниками, які будуть щось підказувати, з іншими довіреними людьми. Тоді сформується розуміння, про що варто говорити з президентом США.

Візит Зеленського до США: очікувані результати

Перед візитом Зеленського до Байдена, Офіс президента оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі. За словами екс-посла, мета документу – імплементація стратегічного партнерства України та США.

"Питання взаємодії з США, які є ключовим нашим стратегічним партнером, має бути ширшим в обговоренні, ніж просто всередині якихось кабінетів", – пояснив Чалий.

Зазначимо, що "дорожня карта" містить конкретні пропозиції щодо співпраці України зі США на наступні 2 роки. Мовиться про сфери безпеки та оборони, політики та дипломатії, енергетики, економіки та ін. Документ стосується і питання в'їзду та виїзду українців та американців до країн-партнерів. Окрім цього, порушує питання верховенства права та внутрішніх реформ, із якими США допомагають Україні.

Зустріч Зеленського і Байдена: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко