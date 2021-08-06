Мета української дипломатії - поглиблення стратегічного партнерства України та США реальними конкретними спільними ініціативами з захисту суверенітету та територіальної цілісності, підвищення безпеки в Україні.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що підготовка візиту президента України Володимира Зеленського в США виходить на фінішну пряму.

Про це вона повідомила на своїй Facebook-сторінці.

"Поки Київ спав, ми провели на літак до Києва міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу і керівника офісу президента України Андрія Єрмака після двох надзвичайно інтенсивних днів у Вашингтоні", - написала вона.

Маркарова зазначила, що були проведені дуже хороші змістовні зустрічі з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном і державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Читайте такожКулеба зустрівся у Вашингтоні з держсекретарем Блінкеном: про що говорили (відео)"У пріоритеті - підготовка візиту Президента України Володимира Зеленського та його зустріч з Президентом США Джо Байденом 30 серпня. Наша мета - поглиблення стратегічного партнерства України і США реальними конкретними спільними ініціативами у захисті суверенітету і територіальної цілісності, підвищенні безпеки в Україні та регіоні, збільшенні нашої військової спроможності, прискоренні трансформації України в сучасну економічну сильну демократичну країну", - підкреслила посол.

Також, за її словами, відбулися зустрічі з впливовими сенаторами Джином Шахіним, Крісом Мерфі, Джимом Рішем, Роджером Вікером, Бобом Менендесом, Бенджаміном Кардіним та конгресменом Бредом Шерманом, з якими обговорили широке коло питань і ще раз окреслили спільні плани, базовані на міцній двопартійній підтримці України.

Окремо українська делегація зустрілась з представниками провідних інформаційно-аналітичних центрів Вашингтона.

"Як сказав міністр, тепер у нас буде три тижні "тихої дипломатії", коли ми разом з американськими партнерами будемо працювати над реалізацією обговорених конкретних планів щодо зустрічі лідерів України та США. Виходимо на фінішну пряму підготовки Візиту номер 1", - підкреслила Маркарова

Візит Зеленського до США

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський очікує плідної та змістовної зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом під час візиту до Вашингтона 30 Серпня.

Автор: Костянтин Гончаров