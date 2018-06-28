БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ - ЦЕ...

Схоже, українські банки вирішили з подвоєною силою боротися із проблемною заборгованістю, що накопичилася. Так, минулого тижня Національний банк у відповідь на запити банків розіслав (лист НБУ від 6 квітня 2009 року № 18-311/1519-5687) роз`яснення щодо одержання послуг від третіх осіб (колекторів) у частині повернення простроченої заборгованості по кредитах.

Боржник та колектор - рахунок 1:0

Прочитавши документ, доходиш висновку, що в питанні використання банками послуг колекторських компаній при роботі із проблемною заборгованістю клієнтів НБУ став на сторону останніх.

У своєму листі НБУ, посилаючись на норми Цивільного та Господарського кодексів України, підтвердив право банків залучати до стягнення проблемної заборгованості колекторські компанії. Водночас, він акцентував увагу банків на тому, що при співробітництві з колекторами вони повинні бути особливо акуратними при роботі з інформацією, яка містить банківську таємницю. Відповідно до законодавства України, приватні особи та організації, які при виконанні своїх функцій або наданні послуг банку безпосередньо або опосередковано одержали інформацію, що містить банківську таємницю, зобов`язані не розголошувати її та не використовувати на свою користь або в інтересах третіх осіб. Колекторська компанія, яка здійснює свою діяльність, у тому числі, на підставі Цивільного й Господарського кодексів України, отримавши від банка інформацію, що містить банківську таємницю, повинна чітко дотримуватися цього правила.

Перелік інформації, яка вважається банківською таємницею, міститься в ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність". Згідно зі статтею, банківською таємницею є інформація щодо діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта й взаємин з ним, розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнтові.

У цілому, юристи сходяться на думці, що при відсутності достатніх підстав банки не мають права вимагати від клієнта надання згоди на розкриття банківської таємниці. Але при цьому клієнт не повинен ухилятися від надання банку відповідного згоди без істотних на те підстав.

Якщо стався випадок несанкціонованого розкриття інформації, що містить банківську таємницю, то клієнт може: звернутися у відповідний банк і НБУ зі скаргою на вчинені дії; звернутися в правоохоронні органі із заявою про проведення перевірки факту порушення законодавства та порушення кримінальної справи при наявність складу злочину; звернутися до суду за захистом своїх прав/інтересів.

Як себе захистити?

Якщо до Вас уже постукався колектор, то переговори з ним юристи рекомендують вести в письмовій формі й не радять впускати колекторів у будинок. Перед початком переговорів обов`язково потрібно зажадати копію договору колекторської компанії з банком. У договорі має бути зазначено, що банк доручив колектору зробити і яку інформацію про клієнта він надав. Якщо інформація містить банківську таємницю, яку клієнт не дозволяв банку розголошувати третім особам, клієнт, згідно зі ст. 1076 Цивільного кодексу України, має право вимагати від банку відшкодування нанесених збитків, а також моральної шкоди.

Варто відзначити, що якщо мова йде про недобросовісного позичальника та порушення прав банку, то в цьому випадку банк має право вимагати від клієнта надання згоди на розкриття інформації про нього. У випадку не одержання банком згоди клієнта на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, банк має право звернутися до суду із заявою про розкриття такої інформації.

Для того, щоб не витрачати гроші на судові розгляди, юристи рекомендують банкам під час підписання договорів із клієнтами ретельно контролювати та передбачати певні винятки для отримання й розголошення банківської таємниці про клієнта перед третіми особами. Уже сьогодні більшість кредитних договорів передбачають можливість розкриття банківської таємниці третім особам при настанні певних умов. Якщо ці умови настануть, захиститися від колекторів боржник не зможе, оскільки він, підписавши договір, дав банку дозвіл на розкриття конфіденційної інформації.

Залізний аргумент…

Але, наголосимо, на сьогодні на законодавчому рівні діяльність колекторських компаній все ж таки не врегульована, і це завжди можна використати як залізний аргумент. Також відкритим залишається питання віднесення колекторської діяльності до спеціального виду фінансових послуг, здійснення яких має певні особливості, залежно від того, що передбачено в договорах між банком і так званою колекторською компанією.

Днями робоча група при Міністерстві юстиції України завершила розробку проекту закону "ПРО внесення змін до ст. 9 Закону "Про ліцензування деяких видів господарської діяльності", що регулює роботу колекторських компаній. Згідно із законопроектом, ліцензуванню буде підлягати діяльність, спрямована на спонукання здійснення боржником дій з добровільного погашення заборгованості на користь кредитора (колекторська діяльність). Планується, що органом ліцензування колекторів стане Мін‘юст, крім того, буде створений державний реєстр колекторських компаній, відсутність у якому поставить "посередника-помічника" поза законом.

Колекторам заборонять "втручання в особисте життя боржника й будь-які форми приниження, тиску, залякування або переслідування", а умовою для роботи стане наявність вищої юридичної, економічної або технічної освіти. Не зможуть стати колекторами особи молодші 18 років, також позбавлені права працювати в колекторській компанії раніше суджені, визнані судом обмежено працездатними або непрацездатними, психічно хворі.

Також, згідно із законопроектом, колектори отримають право зв`язуватися з боржником лише за допомогою телефонного, поштового або електронного зв`язку.

Але коли ухвалять даний проект закону, не відомо. Поки, судячи із численних листів комерційних банків у НБУ із проханням роз`яснити, як же все-таки їм працювати з колекторами, та й самого роз`яснення НБУ, суть якого зводитися до того, що, мовляв, працюйте якщо зможете, можна зробити висновок, що ні комбанки, ні НБУ колекторам не довіряють…