КОЛИ Ж МАЮТЬ ВІДБУТИСЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ?

Конституційний Суд України визнав неконституційною постанову Верховної Ради про призначення чергових виборів Президента України на 25 жовтня. Тож коли мають відбутися чергові президентські вибори? Про це ми запитали в експертів.

Борис Беспалий, екс-депутат ВР:

НЕ НАЇВСЯ, ТО Й НЕ НАЛИЖЕШСЯ – ЦІ ДВА МІСЯЦІ ЮЩЕНКУ НІЧОГО НЕ ДАДУТЬ

Вважаю рішення КС нескладним і цілком очевидним, бо в Конституції дуже чітко прописано, що чергові вибори Президента (а призначені ВР були чергові вибори) проводяться в останню неділю п’ятого року повноважень Президента. Тобто за логікою 17 січня 2010 року, оскільки інавгурація відбулася 23 січня 2005-го.

Це правова сторона, що не викликає жодних сумнівів.

КС у даному разі прийняв цілком прозоре рішення.

Суд каже, що 25 жовтня вибори не можуть бути, і це правильно. Але Президент міг піти на цю дату, бо, як кажуть, не наївся, то й не налижешся, тобто ці два місяці йому нічого не дадуть.

Поки пройдуть усі процедури: перший, другий тур, інавгурація, то наступний Президент уступить десь на початку березня.

КС не розглядав питання, коли мають пройти вибори. Дата президентських виборів має призначатися ВР. На даний момент вони не призначені.

Я прихильник того, щоб була зафіксована дата виборів.

Ось, наприклад, в Америці теж зафіксовано дату, там така цікава формула – перший вівторок після першого понеділка листопада.

Якщо вибори відбудуться 17 січня, то вийде, що Президент правитиме п’ять років і ще трішечки, хоча, на мій погляд, чотири роки – абсолютно достатньо. В Америці чотирьох років вистачає кожному Президентові. Чим довший термін, тим більше він розхолоджує.

Учора від БЮТ деякі депутати сказали, що призначать вибори на 25 жовтня… Ну, це логіка БЮТ, а якщо щось не по-їхньому, то вони готові блокувати навіть туалети.

У мене взагалі враження, що чим вища посада в Україні, тим нижча правосвідомість...

Роман Зварич, НУ–НС:

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ – НЕ ВЕЛИКДЕНЬ

Рішення КС не дало остаточної відповіді, коли ж мають бути президентські вибори. Суд виходив з того, що їх має призначити ВР. Суд послався на конституційну диспозицію, де чітко вказано, що вибори мають відбуватися в останню неділю п’ятого року повноважень Президента України. Зрозуміло, що ВР мала б призначити президентські вибори, виходячи з єдиної можливої дати, коли вони можуть відбутися, – 17 січня. Це моя думка. Усі інші дати – спекуляції, особливо після рішення КС.

Звісно, зовсім ненормально, що немає сталої дати виборів. У Конституції сказано про п’ятирічний термін. Не п’ятирічний плюс тиждень чи місяць... А інша диспозиція Конституції вказує, що вибори відбуваються в останню неділю року повноважень Президента. Якщо навіть виходити з того, що вибори проходять в один тур, то навряд чи можна провести інавгурацію Президента протягом тижня після проведення самих виборів, хоч би тому, що не буде остаточних результатів, затверджених ЦВК.

Тому ця недосконала диспозиція Конституції, з якою намагався дати собі раду КС, насправді дає можливість проводити вибори на місяць-два пізніше від моменту, коли минає п’ять років повноважень.

Президентські вибори – не Великдень. Конституція у 2004 році писалася фактично на коліні, і зараз вона дає збої, і всі це розуміють. Це ще один поштовх для того, аби її виправляти.

Гадаю, треба переконувати своїх колег, аби призначити вибори на 17 січня. Це найменш спірна дата.

Віктор Мусіяка, екс-депутат ВР:

ПОТРІБНО ПОВЕРНУТИСЯ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФОРМУЛИ

Звісно, що це рішення конституційне. Тож Верховна Рада має прийняти нову постанову.

Проте, як на мене, депутатам далі гратися з датами виборів немає сенсу. Вони можуть, звісно, це робити, але хіба це що в інтересах ВР чи народу, аби влаштовувати ці цирки ще й ще?

Сьогодні треба чітко займатися подоланням кризи.

Остання неділя жовтня – це була дата виборів, а зараз після 2004 року з’явилося формулювання, що дає змогу щоразу зміщувати дату виборів.

Звісно, це ненормально… Гадаю, коли вноситимуться зміни до Конституції, а я маю надію, що конституційний процес завершиться в нас нормально, то потрібно буде повернутися до попередньої формули. Ось і все.

Ми б тоді чітко знали, що й коли в нас має відбуватися.

У Конституції чітко прописано, що вибори Президента мають відбутися в останню неділю його повноважень, проте ВР відповідно до статті 85 Конституції, крім того, має проголосувати за дату проведення. Де логіка? Справа в тому, що логіку диктує стан нашого політикуму.

Ось ви, наприклад, налаштовані на чітке дотримання Конституції і вам не треба додатково нагадувати, що якесь окреме конституційне положення означає те-то й те-то…

Але подивіться, що в нас зараз відбувається – вони всі почали одне одному казати, хто які має повноваження, мовляв, їх треба тлумачити так, а не ось так. Висновок: нам ще потрібно рости як державі.