ВР знову може призначити вибори Президента на... 25 жовтня?

Перший заступник міністра юстиції України Євген КОРНІЙЧУК не виключає, що Верховна Рада може повторно призначити вибори Президента України на 25 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Є.КОРНІЙЧУК висловив сьогодні журналістам, коментуючи рішення Конституційного Суду, який визнав неконституційною постанову ВР про призначення президентських виборів на 25 жовтня.

«Якщо Конституційний Суд не може визначити дату, тож нехай повторно визначають дату депутати. У мене особисто немає сумнівів, що депутати можуть повторно проголосувати за вибори 25 жовтня, при цьому набравши 430 голосів на підтримку цього рішення», - сказав Є.КОРНІЙЧУК.