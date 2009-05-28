У Києві за торгівлю героїном затримали підполковника карного розшуку

В результаті спецоперації працівників Служби внутрішньої безпеки Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та Генеральної прокуратури України був затриманий заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУМВС України в місті Києві підполковник міліції О., який збував оптом і в роздріб особливо небезпечний наркотичний засіб – розчин героїну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

За інформацією правоохоронців, днями в місті Києві на Харківському шосе працівники СВБ здійснили оперативну закупівлю розчину героїну з метою встановлення каналу надходження наркотику, фігуранта при цьому не затримували. Через декілька днів під час проведення повторної закупки наркотичної речовини правоохоронці затримали наркоторгівця – підполковника міліції «убійного» відділу Управління КР столиці. Також в ході операції були затримані й інші учасники, причетні до збуту наркотичного засобу.

Як повідомив заступник начальника Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України Володимир РИМАРЧУК, затриманий правоохоронець перед тим, як їхати на роботу, брав з собою героїн та по дорозі збував його дрібним оптовикам, на яких вже чекали потенційні покупці – наркомани. Останні знали, що головний розповсюджувач «кайфу» був працівником міліції.

За матеріалами працівників СВБ ГУБОЗ МВС України Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затримані знаходяться під вартою за санкцією Печерського райсуду Києва.

За словами В.РИМАРЧУКА, на жаль, це непоодинокі випадки, коли працівники правоохоронних органів «заробляють брудні гроші» на торгівлі наркотичних засобів.

В ГУБОЗ нагадали, що в Харківській області СВБ ГУБОЗ МВС України викрила наркоділка, який обслуговував міську політичну еліту та працював під прикриттям працівників Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУМВС України в Харківській області. Там були налагоджені канали постачання та розповсюдження «важкого» наркотику кокаїну. Цей бізнес пильно контролювали працівники Харківського УБНОН. Після викриття працівниками центрального апарату СВБ цього масштабного каналу розповсюдження наркотиків та після відповідних перевірок уся керівна ланка УБНОН ГУМВС в Харківській області, а також місцеві керманичі СВБ були звільнені із займаних посад.

Також працівниками центрального апарату СВБ ГУБОЗ МВС України було викрито одного з керівників лінійного відділу Управління на Одеській залізниці УМВС України на залізничному транспорті, який збував макову соломку. Після проведення кількох оперативних закупівель він був затриманий. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України.

Наприкінці лютого цього року в ході розробки осіб, які причетні до незаконного обігу наркотиків, працівники СВБ ГУБОЗ викрили ще й офіцера підрозділу «К» Служби безпеки України підполковника Щ. Він причетний до існування контрабандного каналу марихуани із Нідерландів до України через Закарпатську область. Прокуратура Київської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Завтра у військовому суді Київського гарнізону розпочнуться слухання у цій резонансній справі.