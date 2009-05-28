Прокуратура виявила факти порушень міліцією прав затриманих

Прокуратура Житомирської області виявила факти порушень міліцією прав затриманих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прокурор Житомирської області Микола ФРАНТОВСЬКИЙ на міжвідомчій нараді з питань дотримання міліцією конституційних прав громадян під час їх перебування у кімнатах чергових частин, спеціальних установах (ізоляторах тимчасового тримання, приймальнику-розподільнику для осіб, затриманих за підозрою у бродяжництві - УНІАН).

“Під час проведених нами спільно з медиками, рятувальниками та санепідемстанцією прокурорських перевірок встановлено низку порушень чинного законодавства у цих закладах”, - сказав М.ФРАНТОВСЬКИЙ.

Старший помічник прокурора з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах Сергій ТАЛАВЄР зазначив, що здебільшого ці порушення стосуються надання належного медобслуговування та створення необхідних побутових умов для затриманих.

С.ТАЛАВЄР повідомив, що у кімнаті для доставлених осіб Малинського райвідділу міліції немає опалення, умов для вживання їжі, не організовано харчування осіб, які тримаються понад три години.

”У кімнаті не облаштовано спальні місця та не видаються постільні речі, що може розцінюватися як тортури та нелюдське поводження. Не обладнано водопостачання та каналізацію у кімнатах для затриманих у Червоноармійському райвідділу міліції”, - повідомив він.

Старший помічник прокурора області підкреслив, що серйозною проблемою є виявлення серед затриманих хворих на туберкульоз. Так, в ізоляторі тимчасового тримання Чуднівського райвідділу міліції затримані взагалі не проходили флюорографічне обстеження, і туберкульоз у них виявили вже у слідчому ізоляторі.

Минулого року було виявлено 15 хворих на туберкульоз, а впродовж першого кварталу поточного року вже встановлено 7 таких випадків, зазначив С.ТАЛАВЄР.

Прокурор області М.ФРАНТОВСЬКИЙ наголосив, що вимагає від правоохоронців регіону терміново забезпечити виконання передбачених законодавством прав затриманих громадян.