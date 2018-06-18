2,5 МЛН. ХАБАРА У ВИШНЕВОМУ: МІСТО ДУХОВНОСТІ Й ДОБРА – ЧИ ЗДИРНИЦТВА Й БАБЛА?

Пікантності історії з хабарами в місті Вишневому додає той факт, що місцева влада переповнена вихідцями з правоохоронних органів. А мер ось-ось мав стати генералом міліції...

Якщо повернути на Окружній на Вишневе, то по лівий бік відкриється поле. Точніше – безперешкодно відкривалося воно очам років зо два тому, а зараз від дороги його закривають нові автоцентри, багатоповерхова забудова (самозабудовник обіцяє судді квартиру, і той «легалізує» споруду) та нове приміщення Києво-Святошинського центру зайнятості. Замість того, щоби платити людям допомогу з безробіття, соцфонди мають кошти на побудову нових офісів...

Це і є оті 10 гектарів, на яких «погорів» високопоставлений чиновник Вишневої міської ради й саме ті 10 га, про які сьогодні в Донецьку на своїй прес-конференції згадував міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Очільник МВС підтвердив чутки, які відучора циркулювали по Вишневому – буцімто у своєму новому офісі, оформленому, звісно, на родичів, був взятий «на гарячому» заступник міського голови. Разом з ним спецгрупа затримала й «листоношу» – одного з молодих, і, здавалося б, найперспективніших депутатів міської ради. В офіційному повідомленні на сайті МВС ідеться про те, що «працівники міліції задокументували отримання хабара заступником мера міста Вишневе» у сумі 2,5 млн. гривень.

Місто Вишневе (три кілометри від Окружної дороги) зустрічає своїх мешканців, дві третини яких працюють у Києві, та гостей широкоформатними панно: «Вас вітає місто духовності і добра». Цей вислів – місто духовності й добра – є у Вишневому чимось на кшталт псалму, яким міські чиновники розпочинають кожну свою промову і який вони зобов’язали кожного чиновника міськвиконкому вивісити роздрукованим у форматі А4 біля кожного робочого місця. А якщо А3 – гарантована премія.

Фіксація на гаслах і зомбування речитативами у Вишневому не випадковість, оскільки міську верхівку давно пов’язують із однією з харизматичних церков, проти якої тривають нині судові позови, скажімо, в Західній Європі. Документальні свідчення можливої належності керівництва міста до цього вірування можна безпроблемно надибати в Інтернеті, а стаття в районній газеті кілька років тому про членство вишнівських топ-менеджерів у лавах цієї організації ними так і не була спростована.

Місто не духовності й добра, а здирництва й бабла – швидше так відгукуються про своє місто підприємці. Прейскурант на відведення земельних ділянок – чи під малу архітектурну форму, чи під пилораму в промисловій частині міста по дорозі на Боярку, чи під СТО – добре відомий місцевим підприємцям...

Чим далі, тим помітніше міські чиновники Вишневого посилаються у своїх промовах на міжнародний досвід. Мабуть, далися взнаки їхні постійні вояжі за кордон. Злі язики почали приписувати їм активи на гірських курортах Австрії (начебто саме в ту країну виявили квиток у затриманого чиновника), на узбережжі Іспанії та на виноградних плантаціях Криму.

Однак можливий дохід від надання дозволів на розміщення малих архітектурних форм, на переобладнання житлових приміщень у нежитлові й навіть на забудову житлових будинків тьмянів перед перспективою заволодіння отими 10 га, про які згадував Луценко.

Міська виконавча влада почала експропріювати той ласий шматок без зайвих сентиментів – або ламаючи депутатів через коліно, або зваблюючи їх квартирами, ділянками та іншими активами.

Із 14 членів фракції БЮТ перед спокусами та погрозами встояли лише четверо. Решта – переважно покірні бюджетники – понуривши голови, голосували щоразу за відведення цієї земельної ділянки невідомому ТОВ. Це ТОВ було створено буквально напередодні проведення фіктивного конкурсу на право оренди цієї ділянки. Замовниками ТОВ були компанії, зареєстровані в штаті Делавер та на Віргінських островах.

Партійні структури БЮТ довели до своїх членів у міській раді Вишневого рішення партії – за відведення 10 га не голосувати. Ті дослухалися до думки і, головне, аргументів... чиновників, а не партії.

БЮТ виключив штрейкбрехерів з партії, вивів із фракції БЮТ у міській раді, а на з’їзді, що висуватиме в жовтні Тимошенко в Президенти, їх мають позбавити депутатського мандата.

Як розвивалася далі історія з 10 га, громадськості відомо. Вишневе, напередодні позачергової сесії міськради, губиться в здогадках – “випустять” чи “не випустять”? Відкупиться чи не відкупиться?

Пікантності історії з хабарами в місті Вишневому додає той факт, що місцева влада переповнена вихідцями з правоохоронних органів. Мер Гошко – полковник МВС, відкомандирований на службу в органах місцевого самоврядування. На День міста та на інші свята він одягає міліцейський однострій з численними нагородами від держави та різних організацій на кшталт Українського козацтва, у якому він теж посідає не останнє місце в ієрархії. Один з його заступників – колишній високопоставлений чиновник Київського обласного управління МВС. Напередодні цьогорічного святкування Дня незалежності міський голова у властивому йому пафосному стилі повідомив у вузькому колі, що указом Президента йому буде присвоєно генеральське звання. У Вишневому з нетерпінням чекали появи указу про присвоєння чергових військових та спеціальних звань. А коли указ Ющенка з’явився, прізвища вишнівського мера там не виявилося...

Очевидно, не останню роль у цьому зіграло те, що на той час уже готувалася спепоперація по Вишневому.