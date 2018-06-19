Цікаві речі можна почути іноді на телеефірах. Ось, наприклад, я завжди думала, що судові справи в Адміністративному суді вирішуються на користь того, у кого більше грошей. А виявляється, ні...

Сергій Шабудін, учасник телепрограми «Золота булава», суддя адміністративного суду, говорить, що справа не в грошах. (Чи не тільки в них?) За його словами, керівництво суду намагається втрутитися в кожну третю справу і чинити тиск на суддю. І тому судді, який прислухається до побажання керівництва, дістаються почесті, грамоти, відпустки, кваліфікаційний ранг, кабінет. Шабудін, за його словами, спробував не прислухатися до побажань начальства, і у нього відібрали пропуск, заблокували вхід до суду, загалом позбавили можливості виконувати свої обов`язки.

Чи стане Україна правовою державою? - на це запитання відповідали учасники недільного ток-шоу «Золота булава», яке йде в неділю на Першому національному телеканалі. Нагадаємо, що в ефірі змагаються представники кандидатів у президенти, які висловлюють позиції своїх патронів з тієї або іншої проблеми. Таких програм буде декілька, в останній вручатимуть золоту булаву тому учасникові, який виявиться найбільш переконливим. На цей раз представники топ-політиків, кандидатів у президенти (всіх, окрім Віктора Януковича - у того мабуть, немає питань до вітчизняної судової системи) пояснювали цитати своїх патронів і висловлювали своє бачення ситуації в судовій владі.

Від кандидата в президенти Юлії Тимошенко прийшов представник її юркоманди, нардеп Сергій Власенко. Якщо не пам`ятати його висловлювання у справі педофілів, мила, виявляється, людина.

- Хто такі судді? Це наше ж суспільство. Наші брати, сестри, куми, друзі, - ділився нардеп своїми роздумами. - І поки 80 відсотків людей вважають, що найпростіший спосіб вирішити питання - це дати хабар, у країні буде корупція. Корупція в судах - проблема соціально-ментальна. Потрібно міняти систему освіти, адже зараз юристів готує навіть інститут Поплавського, потрібно проводити судову реформу. У Юлії Володимирівни є концепція реформування судової системи. А ми недавно запропонували в проекті закону публікувати фінансові звіти держслужбовців, зокрема суддів.

Олена Грибановська, представниця ще одного кандидата - Інни Богословської, - заступилася за інститут Поплавського.

- Я - юрист і теж закінчила Інститут культури і мистецтв. Важливо не в якому ПТУ навчалася людина, а як вона вчилася, чи є у неї звичка до підвищення самоосвіти, - сказала пані Грибановська, даючи зрозуміти, що у неї така звичка є.

Представник Василя Противсіха Максим Дорофеєв заявив, що сто п`ятдесят будинків у Конча-Заспі належать суддям, і пообіцяв, що коли Василь Васильович переможе на президентських виборах, то всіх їх показуватимуть по телевізору.

Загалом, усі представники кандидатів у Президенти говорили правильні речі. Про те, що для суддів необхідний контроль за доходами-витратами, що потрібно прийняти закон про статус суддів, зняти з них недоторканність і прийняти закон про судовий устрій.

Був на передачі також «спеціальний гість» - добре відомий публіці майор Мельниченко, який запевнив глядачів, що у нього є докази причетності до справи Гонгадзе політиків. Як завжди, згадав не в дуже привабливому світлі Литвина.

Цікаві речі розповідали журналісти. Виявляється, місце судді коштує від 75 тисяч до півмільйона доларів, залежно від рівня суду. Хтось сказав, що початком боротьби з корупцією могла стати хоч би одна справа, яку було б доведено до кінця. Ну, посадили хоч би одного високого корупціонера або педофіла, і це могло би стати стартом і зрушити віру в людей у верховенство права.

Але більш, ніж усі ці правильніше рецепти, потішило те, що говорили прості люди. Люди не вірили в швидку перемогу права, але заявляли, що потрібно просто перестати давати хабарі. Вони розуміли, що потрібно змінювати мислення. А значить, громадянське суспільство у нас все-таки розвивається. А це перший крок для повороту до правової держави.