ЧИ МОЖЛИВО ЗАПОБІГТИ СПОТВОРЕННЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА?

Сутність змісту виборчого права громадян розкривається в положеннях статей 38, 70, 71 Конституції України. Однак, жодна з них не встановлює відповідного механізму його забезпечення.

Механізм правового регулювання проведення виборів і гарантії виборчих прав визначаються виключно законами України. Так, чинний Закон України "Про вибори Президента України" максимально деталізує положення, які регулюють організацію та підготовку виборів, процедуру оскарження та розгляду скарг, процес голосування та підрахунку голосів.

Слід зауважити, що попри певну недосконалість чинного виборчого законодавства, Україна досягла значного поступу в останні роки у проведенні прозорих і демократичних виборів. Після парламентських виборів 2006 року спостерігачі від Євросоюзу, Ради Європи та ОБСЄ майже одноголосно заявили, що вибори відбулися чесно і відкрито. На належному рівні пройшли і позачергові вибори до парламенту у 2007 році, що були визнані Парламентською асамблеєю Ради Європи як демократичний механізм врегулювання політичної ситуації.

Водночас, нещодавно Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України", який містить ряд законодавчих новел, що вже встигли стати предметом розгляду у Конституційному Суді України та отримали негативну оцінку.

Однак, не зважаючи на це, діючий Закон України "Про вибори Президента України" має достатній обсяг механізмів щодо забезпечення виборчих прав громадян України.

П‘ять запобіжників фальсифікаціям

Одним із таких дієвих механізмів є право громадян України на ознайомлення із списком виборців та на звернення до відповідних органів щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей. Цей механізм допоможе мінімізувати спроби фальсифікації виборчих списків під час їх складання та використання.

Наступним механізмом є можливість громадян України (якщо вони є офіційними представниками від кандидатів на пост Президента України), офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснювати спостереження за проведенням виборів Президента України.

Також слід звернути увагу на такий принцип формування виборчих дільниць як "стримувань та противаг". Так, право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (по дві особи до однієї виборчої комісії від одного кандидата) виборчих дільниць мають всі кандидати на пост Президента України.

Крім того, у Законі України "Про вибори Президента України" з метою запобігання зловживань під час проведення виборів передбачено деякі інструменти контролю, зокрема:

– підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, за ним можуть спостерігати всі члени виборчої дільниці та офіційні представники

– транспортування і передачі документів до окружної виборчої комісії здійснюється головою дільничної виборчої комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії які повинні бути представниками різних кандидатів, у супроводі працівника органів внутрішніх справ. Тобто мінімізує можливість підміни виборчих бюлетенів та фальсифікації результатів виборів на виборчої дільниці;

– механізм прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією.

Тобто, законодавцем створено дієвий механізм контролю з боку різних політичних сил щодо процесу проведення виборів Президента України та запобігання можливості фальсифікації результатів виборів.

Третя та четверта влада

Також мають низку можливостей щодо контролю за виборчим процесом засоби масової інформації. Так представникам «четвертої влади» гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов`язані з виборами. Так, вони мають право перебувати при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування на виборчій дільниці в день виборів чи в день повторного голосування у приміщенні, де проводиться голосування; мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Останнім, але не менш вагомим механізмом запобігання спотворенню результатів виборів Президента України, є можливість звернення до «третьої влади» - суду.

Так, за частинами першою, другою статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Розділом XII Закону України "Про вибори Президента України" передбачені процедурні питання щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльність суб’єктів виборчого процесу. Суб`єктом звернення зі скаргою, що стосуються призначення, підготовки і проведення виборів Президента України (на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та їх членів, дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб) окрім кандидата на пост Президента України, партія (блок) - суб`єкт виборчого процесу, виборча комісія, може бути виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта оскарження.

При цьому, слід наголосити, що за всіх умов воля виборців та реалізація конституційних прав громадян є домінуючою з точки зори доктрини верховенства права.