«ЛОТЕРЕЙНИКИ ГОТОВІ ПРАЦЮВАТИ ЗА ПРАВИЛАМИ, ЯКІ ОГОЛОСИТЬ ДЕРЖАВА»...

Український ринок грального бізнесу ось вже декілька місяців залишається поза законом, і тепер на порядку денному доля лотереї. І річ не в тому, що наразі її ніхто не збирається забороняти, а, швидше, в тому, що у зв`язку зі зростаючим інтересом до бізнесу з боку парламентських сил можна констатувати – ринок в очікуванні змін. Про те, які законодавчі ініціативи можуть бути прийняті найближчим часом відносно лотерейних операторів, а також про суперечки в середовищі букмекерів в інтерв`ю УНІАН розповів президент найбільшого в Україні представника ринку – ТОВ «М.С.Л.» Георгій Ложенко.

- Георгій Олександрович, чи потрібна на сьогоднішній день державна монополія на ринку лотерейних операторів, яку ініціює депутат від БЮТ Антон Яценко?

В Україні монополія реально є. По суті, вона введена ухваленням закону про припинення видачі ліцензій (у 2005 році – ред.). Просто закон має іншу назву. Йшлося про те, щоби ввести більш цивілізовану форму управління і контролю ринку з боку держави. Але жодна держава не в змозі проконтролювати більше двох учасників, у крайньому випадку, трьох. Функції контролю дуже складні.

- У чому полягає складність?

Наприклад, оператор заявляє під час якої-небудь гри джек-пот у 150 млн. грн. Хто бере на себе відповідальність, якщо це державна лотерея, що гроші переможцеві будуть виплачені? Повинні бути розроблені механізми гарантування виплат, хтось має це контролювати.

У нас зараз відбувається перевірка Мінфіну, переперевіряється кожен крок. А скільки треба би було перевіряючих, якби таких компаній було хоча б 10?

- На які законодавчі нововведення чекаєте найближчим часом?

У нашій державі неможливо нічого передбачити, тому ми знаходимося в постійному очікуванні. Важливо, що ми готові працювати за тими правилами, які держава оголосить. Головне, щоби правила були, і щоб вони були зрозумілі.

- Сьогодні вони незрозумілі?

Ідеальних законів немає, але, принаймні, ті правила, які сьогодні існують, дали можливість ринок розвинути. Якщо порівняти з тим періодом, коли не було взагалі ніяких регулюючих законів, і на ринку знаходилося 96 лотерейних операторів, які змагалися у тому, хто краще обдурить гравця, а саме така була конкуренція, звідки пішли розмови про лохотронщиків? - з тих часів, то, напевно, можна сказати, що успіх є. Але це не означає, що таке регулювання відповідає завтрашнім завданням. Для того, щоби ринок розвивався далі, необхідні закони.

- Які закони необхідні для вдосконалення регулювання ринку?

Спершу потрібен профільний документ, адже закону про лотерею в Україні немає. Питання не про запровадження монополії (яку пропонує БЮТ – ред.), а в принципі про регулювання даної сфери діяльності. Як держава вирішить, так ми і працюватимемо. Але якщо ініціативи сприятимуть розвитку ринку і збільшенню відрахувань до бюджету, то можна буде говорити про те, що держава ухвалила правильне рішення. Якщо все піде у зворотному напрямку, значить – неправильне.

- Чи є сьогодні передумови для розробки профільного закону?

Ви хочете, щоб я виступив у ролі провісника? (Сміється)

- Так.

Я наведу у якості прикладу ситуацію на ринку США. Американці дуже пишалися тим, що в 60-70-і роки не просто монополізували лотерейний ринок, вони зробили його повністю підконтрольним державі. Кожен штат проводить свою лотерею – одна компанія-оператор, тобто монополіст. У більшості випадків вона належить казначейству чи іншій фінансовій структурі, яка є державним органом управління. Все було добре до останнього часу. Грошей вистачало, соціальні програми виконувалися. Лотерейні гроші були не обов`язковою, але підмогою. Коли економіка стала кульгати, відповідно, у першу чергу, почалися проблеми з фінансуванням соціальної сфери. І виявилось, що ці структури не в змозі упоратися із цим завданням. У лотерейних компаніях працювали чиновники, які повністю були позбавлені підприємницького духу, фантазії, ідеї. Вони не можуть цей бізнес просувати. І з`явилися ініціативи, щоби залучати приватних інвесторів. Здавалося б, має вишикуватися черга охочих – легкі гроші. Нічого подібного не сталося, черги немає, тому що законодавство штатів таке, що воно не мотивує бізнес.

Тепер для початку потрібного у кожному штаті змінити законодавство. І це не конгрес США ухвалює рішення, а кожен штат по-своєму регулює. Потім знайти інвестора і так далі. Ось коли потрібний закон.

Візьмемо Україну. Хіба у нас все так добре в соціальній сфері, вистачає гроші? Це завдання для політиків, депутатів розробити механізми, щоби гроші від лотерейної діяльності правильно використовувалися, не тонули десь у безодні. Вони повинні мати конкретне призначення. Коли за це візьмуться, дуже важко сказати.

Монополія на сьогоднішній день потрібна. Вона і є. Монополія – це не управління ринком. Вона означає, що конкуренція, м`яко кажучи, недоцільна.

В Італії, наприклад, працюють три оператори на ринку, в Греції – два, у Франції – один, в Іспанії – два. Ми не знайдемо жодної європейської країни, де буде два десятки операторів. Якщо ми візьмемо Німеччину, то там ситуація така ж, як в Америці – на один регіон один оператор. Він контролюється, він мотивується. Інвестор має інтерес вкладати гроші в бізнес, але основний заробіток – кошти для соціальної сфери.

- Чи є привабливим український лотерейний ринок для інвесторів, якщо так, то у чому полягає привабливість?

Я б сказав так – не дуже. Причина – ризики непередбачуваності. Навіть найкращий закон, з певних невідомих причин може бути перекручений, доповнений. Адже достатньо один абзац вилучити, іншій додати, і вже на практиці отримаємо зовсім інший документ.

- Прокоментуйте, будь ласка, претензії букмекерів щодо того, що лотерея «Спортліга» забрала собі їхній хліб.

На предмет дотримання нами законодавства нас перевірили усі – МВС, прокуратура, податкова, Мінфін доперевіряє. Питань до нас немає. Заяви букмекерів... У них така точка зору. У нас країна демократична. Кожен має право висловлювати свою думку. І заяви людей, які проводили прес-конференції, я поважаю з погляду їх права висловити думку. Причини, чому вони це роблять, знаходяться в площині моїх припущень.

(Букмекери стверджують, що оператор державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» проводячи лотерею «Спортліга», порушує закон про заборону грального бізнесу, оскільки умови лотереї відповідають умовам прийняття букмекерських ставок - ред.).

- Чи планує «М.С.Л.» найближчим часом залучати інвесторів?

Пошук інвестора ми почали ще у 2005 році. Знаходимося у контакті з чималим числом потенційно готових вкладати в Україну. Адже мова не про компанію «М.С.Л.» як про окрему частину економіки або бізнесу. Є багато проектів, домовленостей, близьких до завершення. Чи вирішиться ситуація до президентських виборів? Навряд чи. Як поведеться інвестор в умовах, коли даються різні оцінки роботи економіки, поведінки гривні?.. Це для інвестора ризик. І наша компанія - складова цього ризику. Тому сказати точно, що завтра я щось підпишу, я не можу. Це більше залежить не від мене, а від сміливості того чи іншого інвестора. Вони представляють чотири країни – Англію, Грецію, США і Росію.

- Георгій Олександрович, як Ви оцінюєте обсяг українського ринку лотерейних операторів?

Ринок рік у рік росте, тільки різними темпами – залежно від дій чиновників, це одна складова, і загальноекономічної ситуації – інфляція, зміна курсу, «грипозна» паніка. Якщо брати загальний тренд за останні 10 років, то він, безумовно, спрямований угору. 2008 рік був більш сприятливим, ніж нинішній. У чиновників була зацікавленість, щоби у бюджет спрямовувалося більше грошей.

У нинішньому році ситуація змінилася. Ставлення стало менш передбачуваним. Це пов`язано із затримками видачі дозволів на певні ігри, на зміни в них. Те, що за ліцензійними умовами має займати до 10 днів, затягувалося на півроку. Це стримувало розвиток компанії, відповідно, обсяг надходжень до бюджету. Через названі причини у 2009 році, у порівнянні з 2008, ми свій бізнес-план недовиконали приблизно на 20%. Оборот компанії за підсумками року складе 369,3 млн. грн., що на 21% більше, ніж у 2008 р. Сума виплачених виграшів за результатами 12 місяців складе 208,8 млн. грн., що на 18% більше, у порівнянні з 2008 р. Що стосується бюджету, то у 2009 р. ми перерахували до бюджету 52,6 млн. грн., тобто на 22% більше, ніж минулого року.

У 2010 році орієнтуємося на 600 млн. грн. обороту і значне збільшення відрахувань до бюджету, якщо не буде ніяких присікувань і палиць у колеса...

- Спасибі за бесіду.

Бесіду вела Юлія Главацька (УНІАН)

*** На сьогоднішній день МСЛ проводить 30 лотерей. Це весь спектр розваг для шукачів лотерейного успіху – миттєві, числові, бінго та інтернет-лотереї. Спектр ігор досить різноманітний. Основні бренди – "Лото-Забава" – сімейна гра, телевізійний розіграш дуже популярної квартирної лотереї "ХТО ТАМ", лотерея "Мегалот", яка трансформувалася з "Українського спортлото", "Спротпрогноз" - для чоловіків, які люблять і знаються на футболі. Є великий вибір миттєвих лотерей, які мають своїх шанувальників.

Згідно з українським законодавством про державні лотереї, не менше 50% виручених від проведення лотереї коштів спрямовуються у виграшний фонд. МСЛ перераховує гроші у державний бюджет, тому виграші не оподатковуються. У своїй діяльності МСЛ співпрацює з відомими іноземними і вітчизняними фірмами, використовує високотехнологічне устаткування. З 1993 року МСЛ входить до складу Європейської асоціації державних і ТОТО лотерей. Ця асоціація об`єднала лотерейні компанії європейських країн, Ізраїлю і деяких країн СНД.