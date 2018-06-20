ЗАЯВА СОЮЗУ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ

Україна вступила у завершальний етап проведення президентських виборів, коли кожен з нас повинен зробити складний і відповідальний вибір.

Голова Союзу юристів України Валерій Євдокимов

Союз юристів України закликає відповідні державні органи, політичні партії і громадські організації, усіх суб’єктів виборчого процесу забезпечити прозорі і чесні вибори на їх завершальному етапі, створити всі необхідні умови для вільного волевиявлення громадян під час повторного голосування, гарантувати публічність і відкритість роботи виборчих комісій, неупереджено і відповідно до закону здійснити підрахунок голосів і визначення результатів голосування.

Союз юристів України звертає увагу на особливу роль судових і правоохоронних органів у цей час, які не можуть бути ані заручником, ані механізмом політичної боротьби і повинні проявити твердість у відстоюванні конституційних прав та свобод громадян.

Союз юристів України незмінно підтримує принцип верховенства права, коли послідовно впроваджується один з головних конституційних приписів, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними і визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Союз юристів України виступає за збереження демократичних досягнень, набутих за роки незалежності. Йдеться про економічну багатоукладність, захист права власності, багатопартійність у політичному житті, свободу слова та віросповідання, європейські устремління.

Закликаємо кандидатів у Президенти України бути відданими задекларованому Конституцією нашої країни принципу верховенства права!