ОДНОРАЗОВА ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕКІЛЬКОХ КВАРТИР: ЯК ВИКОРИСТАТИ ШАНС

Нещодавно Конституційний суд України прийняв рішення у справі про безоплатну приватизацію житла, яким було визначено, що право громадянина на безкоштовну приватизацію житла з державного фонду обмежується встановленою законом максимальною нормою площі, яка приватизується безкоштовно. Безоплатна приватизація житла, що знаходиться у державному житловому фонді, як масове правове явище набуло поширення у 90-х роках минулого століття із прийняттям Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» ще у червні 1992 року. Протягом усього періоду дії згаданого нормативно-правового акта суди України не переставали розглядати все нові і нові справи, пов’язані з приватизацією житла. При цьому судова практика накопичила достатню кількість суперечливих рішень, винесених різними судами у справах зі схожими юридично значущими обставинами. Причиною розвитку цього негативного явища стала неоднозначність тлумачення судами основних положень Закону про приватизацію державного житлового фонду. Це питання на прохання «УНІАН-Право» прокоментував партнер адвокатського об’єднання «АКТІО», кандидат юридичних наук Владислав МАКСИМОВ.

Як приватизувати житло

Одним з істотних кроків подолання протиріч у правозастосовчій практиці щодо спорів, пов’язаних із приватизацією житла, стало прийняття Конституційним Судом України 10 червня рішення у справі за конституційним зверненням громадянки ВЛАСОВОЇ Г.І. щодо офіційного тлумачення положення пункту 5 статті 5 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» (справа про безоплатну приватизацію житла) № 15-рп/2010.

Відповідно до п. 5 ст. 5 Закону кожний громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з частковою доплатою один раз.

Нагадаємо, що відповідно до ч.1 ст. 4 Закону житловими чеками є приватизаційні папери, які одержуються всіма громадянами України і використовуються при приватизації державного житлового фонду. Вони можуть також використовуватись для приватизації частки майна державних підприємств, земельного фонду.

Також, ст. 3 Закону передбачено декілька способів здійснення права на приватизацію житла з державного житлового фонду. По-перше, спосіб безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), кімнат у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім`ї та додатково 10 квадратних метрів на сім`ю. По-друге, спосіб у вигляді продажу надлишків загальної площі квартир (будинків) громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов.

Законом також передбачена приватизація житла меншого за площею, ніж передбачають санітарні норми. Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону якщо загальна площа квартири менше площі, яку має право отримати сім`я наймача безоплатно, наймачу та членам його сім`ї видаються житлові чеки, сума яких визначається виходячи з розміру недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра.

Таким чином, положення Закону про приватизацію державного житлового фонду не давали чіткої відповіді на питання, чи може один і той же громадянин України брати участі у приватизації декількох житлових об’єктів (квартир чи будинків).

Коли приватизація другої квартири не є повторною

Даним рішенням КСУ дав вичерпну відповідь на це питання, вказавши, що право громадянина України на приватизацію державного житлового фонду вважається реалізованим один раз у повному обсязі, якщо він повністю використав житловий чек та у його власність передано загальну площу житла, що не перевищує встановлену санітарну норму і, відповідно, номінальну вартість житлового чека, незалежно від того, відповідає ця площа одній квартирі (будинку) чи кільком.

На думку КСУ, одноразовість приватизації житла законодавець обумовив номінальною вартістю житлового чека, а не кількістю квартир (будинків), площа яких відповідає цій вартості і встановленій санітарній нормі.

Отже, для приватизації державного житлового фонду житлові чеки вважаються використаними повністю, якщо у власність наймача і кожного члена його сім’ї безоплатно передано з державного житлового фонду загальну площу квартири (будинку) з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю. Так само житловий чек є використаним у повному обсязі один раз, якщо його залишок після безоплатної приватизації житла, площа якого менша санітарної норми, використано для придбання частки майна державних підприємств, земельного фонду (ст. 4, ч. 2 ст. 5 Закону) або весь житловий чек використано для приватизації частки майна державних підприємств, земельного фонду. Таким чином тільки повне використання житлових чеків є фактом реалізації один раз права на безоплатну приватизацію житла, передбаченого ч. 5 ст. 5 Закону.

Таким чином, КСУ визначив, що приватизація загальної площі в кількох квартирах (будинках) державного житлового фонду в межах встановленої санітарної норми та номінальної вартості житлового чека не є повторною.

Відтепер, громадяни України, які приватизували житло з меншою площею, ніж передбачають санітарні норми, можуть на більш визначених правових підставах брати участь у приватизації іншого житла (квартири чи будинку), виходячи із невикористаної вартості житлового чека.

Владислав МАКСИМОВ, спеціально для “УНІАН - Право”