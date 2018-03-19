Apple таємно розробляє власні дисплеї - ЗМІ

Дисплеї поки необхідні компанії тільки для тестування, проте компанія вкладає у виробництво значні кошти.

Apple вперше у своїй історії почала розробляти дисплеї.

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Про це з посиланням на власні джерела, знайомі з ситуацією, повідомило агентство Bloomberg. Сам факт тримається в суворій таємниці, а виробничі потужності розташовані в Каліфорнії, неподалік від штаб-квартири компанії.

За даними агентства, обсяг виробництва невеликий: дисплеї поки необхідні компанії тільки для тестування, проте компанія вкладає у виробництво значні кошти.

Джерела агентства повідомляють, що компанія розробляє дисплеї наступного покоління MicroLED, і їх використання замість нинішніх OLED-дисплеїв може зробити гаджети яскравішими, тоншими і допоможе їм споживати менше енергії.

Компанія займається розробкою таких дисплеїв вже досить давно, проте в минулому році подумувала про закриття проекту як нерентабельного. Тим не менш дослідження були продовжені. У разі успіху дисплеї нового покоління можуть бути встановлені на продукцію Apple через кілька років.

Представник Apple відмовилася коментувати інформацію Bloomberg.

Нагадаємо, 27 березня відбудеться презентація Apple. Компанія планує представити ряд новинок, точний список яких невідомий.