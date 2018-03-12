ЗМІ: у червні Apple представить новий 13-дюймовий ноутбук

Apple може знизити ціну новинки завдяки використанню у виробництві дисплеїв LG Display, повідомили джерела.

За неофіційною інформацією, у червні Apple випустить новий 13-дюймовий MacBook початкового рівня, який буде дешевшим, ніж нинішній 12-дюймовий MacBook. Новинка отримає екран Retina, дозволом 2560×1600 з щільністю 226 PPI.

Читайте такожЕкран замість клавіатури: Apple запатентувала новий ноутбукЯк передає Новое время, за даними джерел, 13.3-дюймовий ноутбук можуть показати на літній презентації WWDC 2018 в липні. Пристрій коштуватиме орієнтовно $999. Тобто ноутбук буде дешевшим, ніж нинішній 12-дюймовий MacBook, який коштує $1299.

Ресурс Digitimes стверджує, що Apple може знизити ціну новинки завдяки використанню виробництва дисплеїв LG Display. Раніше в якості постачальника був обраний китайський виробник, однак від його послуг корпорації довелося відмовитися.

Як повідомляється, 13-дюймовий MacBook почнуть масово виробляти в кінці травня. Таким чином, вже цього літа всі ноутбуки Apple можуть отримати Retina-матриці.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Applе планує в цьому році випустити одразу три нових iPhone, в тому числі найбільший.

Нагадаємо, 27 березня відбудеться презентація Apple. Компанія планує представити ряд новинок, точний список яких невідомий.