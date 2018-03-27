Сьогодні відбудеться презентація Apple: які новинки покаже компанія (відео)

На презентації Apple представить низку новинок, точний список яких невідомий.

На 27 березня запланована презентація Apple. Вона розпочнеться о 18:00 за київським часом. Захід буде присвячений освітній сфері, тому й пройде він в одній з публічних шкіл Чикаго.

Багато хто чекає появи нового бюджетного, як для Apple, смартфона iPhone SE2. Однак, на думку техноблогерів, на найближчій презентації цього не станеться. Блогери пояснюють це тим, що попередня версія "бюджетника" досі добре продається, до того ж iPhone 7, характеристики якого залишаються актуальними, після появи iPhone 8 і iPhone X впав в ціні. Тому компанії невигідно створювати конкуренцію вже наявним моделям смартфонів.

Журналісти AIN.UA зібрали найбільш ймовірні чутки про анонси:

Нові iPad: ставка на дешевизну

Мабуть, найбільш ймовірний реліз майбутнього івенту - новий планшет. Передбачається, що Apple зробить ставку на дешевизну. Очікується, що новий iPad буде коштувати $259. Не відкидається, що компанія може залишити в бюджетній новинці магнітний роз'єм Smart Connector для підключення клавіатури. А от менш ймовірне оновлення - реліз нового покоління iPad Mini.

Фреймворк ClassKit

Новий фреймворк ClassKit дасть розробнику більше функцій, орієнтованих на освітній сектор. Наприклад, з'явиться можливість зручніше розсилати тести з учительського iPad на пристрої учнів та швидко синхронізувати результати.

Читайте такожApple таємно розробляє власні дисплеї - ЗМІ

Новий MacBook

За інформацією інсайдерів, в Apple готують заміну MacBook Air. Ціна нової версії не розкривається, проте повідомляється про усунення головного недоліку нинішньої моделі. Застарілий TNT-екран з роздільною здатністю 1440×900 точок замінить Retina-панель, як у тринадцятидюймових MacBook Pro останнього покоління.

Водночас Bloomberg повідомив про перенесення цього релізу: нібито дешевий лептоп все ще перебуває в розробці і буде показаний лише до кінця року.

"Комплектні" стилуси

Достовірної інформації про новий Apple Pencil немає, зате є припущення, що нові iPad матимуть "комплектні" стилуси.

Нова версія iBooks: з оновленим дизайном і функціональністю

За інформацією Bloomberg, останнім часом Apple готувала нову ревізію iBooks, з оновленим дизайном і функціональністю. Презентація книжкового сервісу на освітньому заході виглядає логічно.

Більш гнучка робота iOS

Достовірної інформації про можливі апдейти немає. Ймовірно, iOS просто стане більш гнучко працювати з функціями шерингу і спільного доступу.

AirPower і вихід iOS 11.3

Все ще невідома дата виходу і ціна бездротової зарядки AirPower, а також її точні технічні специфікації. Apple обіцяла, що зробить більш зручний і потужний wireless-чарджер і випустить його в 2018 році. Попередні чутки вказували на старт продажів у березні — але швидше за все, в цьому місяці вдасться тільки дочекатися релізу. По-друге, компанія затягнула тестування iOS 11.3. Версія перебуває в бета-статусі два місяці й має отримати дату виходу.

Але прямої трансляції компанія не проводитиме, все, що Apple покаже, – лише запис заходу з коледжу, пише iphones.ru.

Раніше американська компанія Apple назвала дату щорічної конференції для розробників WWDC 2018, на якій вона представить нові версії ОС: mac os, iOS, watchOS і tvOS. Презентація відбудеться з 4 по 8 червня в Сан-Хосе (штат Каліфорнія) в McEnery Convention Center.