В Україні будуть створені абсолютно привабливі умови для роботи ІТ-бізнесу - Порошенко

Також Порошенко відзначив важливість застосування високих технологій в державному секторі.

В Україні будуть створені абсолютно привабливі умови для підтримки функціонування ІТ-бізнесу.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час спілкування з талановитою молоддю – переможцями міжнародних конкурсів з комп’ютерної графіки та веб-дизайну, студентами Вінницького національного технічного університету.

Зокрема, молоді люди поцікавилася, які професії, на думку президента, будуть затребувані роботодавцями через 5-10 років.

«Впевнений в тому, що розвиток ІТ-індустрії буде мати пріоритетний характер не лише тому, що це глобальний тренд в світі, а й тому, що ми об’єднаємось для того, щоб створити абсолютно привабливі умови підтримки функціонування ІТ-бізнесу», - сказав глава держави.

За словами Порошенка, не можна втратити напрацювання української технічної школи, в тому числі Вінницького університету.

Крім того, ІТ-сфера має велике практичне застосування, в тому числі у військових. Глава держави зауважив, що вчора відвідував Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«Той шлях, який пройшла розвідка за останні чотири роки, – це неймовірно. Той обсяг інформації, який ми зараз отримуємо зі супутників, яку картинку ми сьогодні демонструємо в режимі реального часу, – це не тільки збільшує ефективність наших військ і не тільки рятує життя українських воїнів», - сказав президент.

Він наголосив, що це стало можливо завдяки фахівцям комунікаційних спеціальностей, супутниковим технологіям тощо.

Також глава держави відзначив важливість застосування високих технологій в державному секторі.

«Електронне урядування – це боротьба з корупцією. Електронне урядування – це прискорення ефективності державної машини», - наголосив президент, нагадавши про запуск електронних декларацій, системи державних закупівель ProZorro тощо.

«Сфера IT не має кордонів. І ви можете працювати в будь-якій компанії світу. І ми лише маємо створити умови, щоб ці можливості глобалізації IT-сектору були конкурентноздатні», - підкреслив глава держави.