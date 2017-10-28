Порошенко підписав закон щодо ратифікації угоди з США про співробітництво у сфері науки і технологій

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про відновлення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій».

Читайте такожРейтинг найпопулярніших сайтів в Україні: ВКонтакте вибув з 10-ки, Facebook "злетів" (інфографіка)Як повідомляє прес-служба глави держави, документом поновлюється дія Угоди між урядами України та США про співробітництво у сфері науки та технологій від 4 грудня 2006 року.

Угода набирає чинності з дати отримання американською стороною повідомлення від української сторони про завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур.

Дію українсько-американської Угоди буде відновлено на період до травня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 жовтня ухвалила урядовий закон про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом США про відновлення дії двосторонньої угоди про співробітництво у сфері науки та технологій.

Відновлення дії цієї базової угоди створює правову основу для співробітництва у сфері науки і технологій для взаємовигідного двостороннього співробітництва та сприятиме розвитку науки і техніки обох країн.