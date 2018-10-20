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Стартувала місія BepiColombo для дослідження таємниць Меркурія (фото, відео)

15:58, 20 жовтня 2018
Наука та IT
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Місія BepiColombo названа на честь італійського інженера 20-го століття Джузеппе (Бепі) Коломбо \ @esaoperations

У семирічну подорож до Меркурія вирушила дослідницька місія BepiColombo, метою якої є «дослідження таємниць» найменшої і найменш вивченої планети Сонячної системи.

Як повідомляється на сайті місії, європейсько-японський космічний корабель стартував вранці 20 жовтня із космодрому Європейського космічного агентства у Французькій Гвіані.

Це тільки третя місія до Меркурія \ @esaoperations

Це тільки третя місія до Меркурія. Небагато космічних апаратів відвідували цю планету через її близькість до Сонця – менше ніж 60 млн км порівняно з майже 150 млн км до Землі.

Місія BepiColombo, названа на честь італійського математика й інженера 20-го століття Джузеппе (Бепі) Коломбо, має прибути на орбіту Меркурія орієнтовно у грудні 2025 року.

Там BepiColombo випустить два зонди для вивчення поверхні і внутрішньої будови Меркурія.

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Теги: #місія#Сатурн та Меркурій