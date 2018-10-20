Стартувала місія BepiColombo для дослідження таємниць Меркурія (фото, відео)
У семирічну подорож до Меркурія вирушила дослідницька місія BepiColombo, метою якої є «дослідження таємниць» найменшої і найменш вивченої планети Сонячної системи.
Як повідомляється на сайті місії, європейсько-японський космічний корабель стартував вранці 20 жовтня із космодрому Європейського космічного агентства у Французькій Гвіані.
Це тільки третя місія до Меркурія. Небагато космічних апаратів відвідували цю планету через її близькість до Сонця – менше ніж 60 млн км порівняно з майже 150 млн км до Землі.
Місія BepiColombo, названа на честь італійського математика й інженера 20-го століття Джузеппе (Бепі) Коломбо, має прибути на орбіту Меркурія орієнтовно у грудні 2025 року.
Там BepiColombo випустить два зонди для вивчення поверхні і внутрішньої будови Меркурія.
After years of planning, training and simulations, here is the moment that #BepiColombo🛰️ left Earth🌍on it's mission to explore #Mercury🌑https://t.co/jpXUiQRgUlpic.twitter.com/n7zS2tdP9c— ESA Operations (@esaoperations) 20 жовтня 2018 р.