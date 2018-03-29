Вчені вперше відкрили екзопланету, схожу на Меркурій

Меркурій відрізняється від інших планет земної групи тим, що володіє надзвичайно великим ядром.

Астрономи виявили екзопланету, яка дуже сильно за внутрішньою будовою нагадує Меркурій. Про це вчені розповіли в журналі Nature Astronomy.

У неї таке ж велике ядро і вкрай тонка мантія. Дослідники також говорять, що їм вперше вдалося відкрити за межами Сонячної системи планету, в якої відносний вміст речовин сильно відрізняється від того, що спостерігається у материнської зірки.

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Меркурій відрізняється від інших планет земної групи тим, що володіє надзвичайно великим ядром. Якщо ядро Землі становить лише 30% її маси, то для Меркурія це значення досягає 70 відсотків. Планета фактично позбавлена мантії. Деякі астрономи пояснюють це можливим зіткненням з іншим небесним тілом, яке позбавило Меркурій "зовнішнього покриву". Однак, щоб підтвердити достовірність цієї теорії, необхідно знайти інші приклади подібних планет.