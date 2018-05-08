Вчені з'ясували, що буде після смерті Сонця

Але життя на Землі загине набагато раніше, ніж закінчиться життєвий цикл зірки.

Через 5 мільярдів років Сонце вигорить, розпадеться і перетвориться на масивне кільце міжзоряного газу і пилу, яке буде випромінювати світло.

Таке завершення життєвого циклу Сонця прогнозують вчені, пише DT.UA, посилаючись на The Guardian.

Астрономи давно знали, що наша зірка помре, коли її внутрішнє паливо закінчиться. Але точна природа її передсмертної агонії була невідома навіть найбільш допитливим дослідникам. Тепер же міжнародна команда вчених з'ясувала деталі. Використовуючи нову комп'ютерну модель, вчені виявили, що замість простого загасання, як вважалося раніше, Сонце, вмираючи, перетвориться на приголомшливу планетарну туманність, яку буде видно за мільйони світлових років.

"Такі планетарні туманності - найкрасивіші об'єкти на небосхилі. Навіть якщо Сонце стане досить тьмяною туманністю, її все одно буде видно із сусідніх галактик", - вважає професор астрофізики Університету Манчестера Альберт Зійлстра.

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"Той, хто живе в галактиці Андромеди за 2 мільйони світлових років звідси, все одно зможе її побачити", - додав він.

Сонце з багатьох точок зору - звичайна зірка. Воно має середні розміри і, проіснувавши 5 мільярдів років, вже на половині життєвого шляху. Кінець настане тоді, коли в ядрі Сонця закінчиться водень, що спричинить крах центру. Коли це станеться, почнуться ядерні реакції ззовні кори, через це Сонце розбухне до розмірів червоного гіганта, поглинувши Меркурій та Венеру.

Але це ще не кінець історії. Зійлстра та його колеги в Польщі та Аргентині описали, що станеться потім. Ставши червоним гігантом, Сонце втратить близько половини своєї маси, оскільки зовнішні шари будуть здуватися зі швидкістю близько 20 кілометрів за секунду. Ядро буде швидко нагріватися і випромінювати ультрафіолетове світло та рентгенівські промені, які зовнішні шари будуть ловити і перетворювати на яскраве кільце плазми. Планетарна туманність буде сяяти близько 10 тисяч років.

Незважаючи на те, що Земля може вціліти після смерті Сонця, життя на планеті загине задовго до того. З віком зірка буде світити яскравіше. І за 2 мільярди років її тепла буде достатньо, щоб земні океани закипіли.