Вчені припустили, що в Чумацькому шляху може бути прохід в іншу частину Всесвіту (відео)

Свою роботу автори опублікували у виданні Annals of Physics, коротко про неї пише Міжнародна школа передових досліджень (Сисса) в італійському Трієсті. Про це повідомляє Новое Время.

"Якщо з'єднати карту темної матерії в Чумацькому Шляху з останньою моделлю Великого Вибуху і припустити існування просторово-часових тунелів, то можна побачити, що в нашій галактиці може бути один з таких тунелів", - пояснив один з авторів дослідження, астрофізик Паоло Салуччі з Сісси.

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Червоточини є тунелями, які з'єднують дві віддалені області простору-часу. В залежності від шансу пройти через них і назад "кротові нори" поділяються на прохідні і непрохідні.

Отримане фізиками рішення показує, що через цю "кротовую нору" можна пройти. Тим не менш, самі дослідники підкреслюють, що їх викладки є теоретичними, на практиці може виявитися, що в Чумацькому шляху немає червоточини.