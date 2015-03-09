Названі ціни на Apple Watch
21:22, 09 березня 2015Наука та IT
3017 0
В ході сьогоднішньої презентації були названі ціни на "розумні годинники" від Apple.
Названі ціни на розумні годинник Apple \ AIN.UA
Глава компанії Тім Кук повідомив, що в залежності від розміру екрану на Apple Watch Sport з корпусом з нержавіючої сталі і поліуретановими браслетами будуть коштувати від $349 до $399.
Читайте такожКук розповів про нові можливості Apple WatchЗвичайні Apple Watch - від $549 до $1099 залежно від розміру екрана і браслета. А за модель Apple Watch Edition в золотому корпусі шанувальники марки повинні будуть заплатити від $10 тис.
Як повідомляв УНІАН, смарт-годинники Apple Watch були презентовані у вересні 2014 року. Apple Watch заміряють основні показники здоров'я користувача. Їх можна використовувати як просунутий спортивний трекер. Зміна режиму годин змінює інтерфейс.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter