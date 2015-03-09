Названі ціни на Apple Watch

Глава компанії Тім Кук повідомив, що в залежності від розміру екрану на Apple Watch Sport з корпусом з нержавіючої сталі і поліуретановими браслетами будуть коштувати від $349 до $399.

Читайте такожКук розповів про нові можливості Apple WatchЗвичайні Apple Watch - від $549 до $1099 залежно від розміру екрана і браслета. А за модель Apple Watch Edition в золотому корпусі шанувальники марки повинні будуть заплатити від $10 тис.

Як повідомляв УНІАН, смарт-годинники Apple Watch були презентовані у вересні 2014 року. Apple Watch заміряють основні показники здоров'я користувача. Їх можна використовувати як просунутий спортивний трекер. Зміна режиму годин змінює інтерфейс.