Apple представила два нових iPhone 6 та Apple Watch

iPhone 6 і iPhone 6 Plus відрізняються один від одного в першу чергу розміром - екран iPhone 6 Plus має діагональ 5,5 дюйма, а iPhone 6 - 4,7 дюйма. Корпус нових пристроїв зроблений зі скла - передня панель і алюмінію - задня кришка і на 0,5 мм тонше попередників, повідомляє Бі-бі-сі.

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На презентації виконавчий директор Apple Тім Куку своїй промові назвав нову версію iPhone смартфоном №1 у світі. За його словами, це один із самих значних запусків нового продукту Apple за всю історію компанії.

Як повідомляв УНІАН, майже за 2 тижні до початку продажів і за кілька днів до презентації нового смартфона iPhone 6 компанії Apple біля фірмового магазину в Нью-Йорку стала вишиковуватись черга охочих першими придбати новинку.