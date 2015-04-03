NASA показало знімки "примарних" об'єктів навколо мертвих квазарів (фото)
Агентство показало оброблені знімки восьми активних центрів галактик, на яких видно, що світяться зеленуваті об'єкти, розташовані навколо квазарів.
Знімки «примарних» об'єктів поблизу мертвих квазарів зроблені за допомогою телескопа Hubble. Про це повідомляє Lenta.ru.
Об'єкти мають неправильну форму, що нагадують заплетені структури. Вважається, що вони висвітлюються ультрафіолетом, що йде з центрів досліджуваних галактик, в яких падаюча на надмасивну чорну діру речовина інтенсивно нагрівається і випромінює.
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Однак квазари, які спостерігаються, недостатньо яскраві - майже мертві. Швидше за все, раніше вони повинні були випромінювати значно інтенсивніше. Як вважають вчені, в спостережуваних квазарах знаходяться пари чорних дір, які опинилися там в результаті злиття двох галактик. Це призвело до змін динаміки падіння речовини на саму масивну діру з пари і, як наслідок, до зміни випромінювання від неї.
Квазари являють собою активні ядра галактик. Як вважається, в них знаходиться надмасивна чорна діра, яка в результаті аккреції витягує на себе матерію з навколишнього простору.